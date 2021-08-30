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В Петербурге госпитализация упала до 127 человек в сутки

Число пациентов, доставленных в больницы с коронавирусом за сутки, продолжает снижаться, следует из отчётов Смольного.

В опубликованном 30 августа «Перечне показателей эпидемиологической ситуации в Санкт-Петербурге» говорится о 127 госпитализациях за минувшие сутки. Выписаны были 42 пациента. На пике третьей волны в июне в больницы увозили больше 1000 человек в день.

Всего из 5591 развернутых в Петербурге коронавирусных коек заняты 3912. В реанимации находятся 389 человек. На ИВЛ — 160. Амбулаторно с ковидом и пневмониями лечатся ещё 20 250 жителей города.

За минувшие сутки первично удалось вакцинировать 2037 человек. Закончить цикл смогли ещё 5149 человек. Всего с начала прививочной кампании хотя бы первой компонент получили 1,47 млн петербуржцев. Завершили процедуру 1,42 млн. В запасе ещё 557 тысяч доз.

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