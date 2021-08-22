Путин призвал не запугивать людей, чтобы они прививались от коронавируса

Президент Владимир Путин заявил, что вакцинация против коронавируса не должна становиться «кампанией навязывания» и запугивания. Речь о прививках зашла во время встречи главы государства с представителями партии «Единая Россия» на Поклонной горе 22 августа.

«Я хочу еще раз напомнить то, о чем говорил еще на прямой линии, о законе 1998 еще года, до всякой пандемии он был еще принят, — цитирует слова президента «ТАСС». — Есть общенациональный календарь прививочный, все, что там обозначено, относится к обязательным прививкам. Вторая часть обязательной не является, а вводится по решению глав субъектов федерации в случае резкого обострения ситуации и по отдельным категориям граждан. Поэтому никого не надо запугивать, заставлять, нужно разъяснять, нужно показывать гражданам все преимущества, связанные с прививками, с защитой себя, своих близких от вполне возможных в современных условиях очень тяжелых последствий в случае заболевания».