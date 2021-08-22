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Путин призвал не запугивать людей, чтобы они прививались от коронавируса

Президент Владимир Путин заявил, что вакцинация против коронавируса не должна становиться «кампанией навязывания» и запугивания. Речь о прививках зашла во время встречи главы государства с представителями партии «Единая Россия» на Поклонной горе 22 августа.

«Я хочу еще раз напомнить то, о чем говорил еще на прямой линии, о законе 1998 еще года, до всякой пандемии он был еще принят, — цитирует слова президента «ТАСС». — Есть общенациональный календарь прививочный, все, что там обозначено, относится к обязательным прививкам. Вторая часть обязательной не является, а вводится по решению глав субъектов федерации в случае резкого обострения ситуации и по отдельным категориям граждан. Поэтому никого не надо запугивать, заставлять, нужно разъяснять, нужно показывать гражданам все преимущества, связанные с прививками, с защитой себя, своих близких от вполне возможных в современных условиях очень тяжелых последствий в случае заболевания».

Владимир Путин подчеркнул, что людей можно и нужно стимулировать, чтобы они охотнее прививались против коронавируса, но эти стимулы не должны быть «кампанией навязывания».

По мнению специалистов, вакцинация на данный момент является самой лучшей защитой от коронавируса, хотя и не гарантирует, что привитый человек не заболеет. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не считает, что вакцинация от коронавируса должна быть обязательной. Между тем в Петербурге предпринимателям предписывают привить большую часть сотрудников, особенно в сфере обслуживания. При этом каждый третий сотрудник не собирается прививаться даже под угрозой увольнения.

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Комментарии (14)

266081655
— И все мои ребята, как один, стоят за свободную личность.
— Значит, будут грабить.

Сказал, чтоб не запугивали - жди принудительной вакцинации....
262224921
Пускай Путин расскажет это руководству Водоканала. Хотя надо направить ему эту информацию.
Sergik7
«…большинство россиян понимают, что прививки от коронавируса делать нужно, чтобы спасти себя, своих родных и близких».

В декабре у родственницы 60 лет болел муж ковидом, и у неё даже насморка не было.
Весной она же привилась. Цель - чтобы не заразить свою маму 90 лет, так как ей нужен постоянный уход. Итог - сама заразилась средней тяжестью, но и её мама заразилась с 50% поражением. Надеемся, что все будут здоровы!!!!
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