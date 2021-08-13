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ВОЗ не настаивает на обязательной вакцинации от COVID-19. Странам предложили принять решение самостоятельно

ВОЗ не поддерживает введение обязательной вакцинации от COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не выступает за придание вакцинации от коронавируса обязательного характера. Гораздо эффективнее, считают специалисты, сделать прививки доступными для приоритетных групп населения.

Как сообщает ТАСС 13 августа, ссылаясь на официального представителя организации Фаделу Шаиб, наилучший результат в борьбе с пандемией достигается тогда, когда вакцинированы люди, входящие в приоритетные группы. Помимо этого, важно, когда у людей есть достоверная информация, на основе которой они могут выбрать прививку.

По данным ВОЗ, по состоянию на 12 августа в мире было сделано 4 428 168 759 прививок от COVID-19, с начала пандемии в организацию поступили сведения о 204 644 849 случаях заражения и 4 323 139 летальных исходах.

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Комментарии (2)

266081655
С чего бы такой либерализм? Осталось только подтвердить, что ковид пришёл из Китая...
ahma
Гораздо эффективнее, считают специалисты, сделать прививки доступными для приоритетных групп населения. (c) Т.е. привить группу риска, а остальные - po желанию. Что и требовалось доказать
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