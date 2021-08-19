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Каждый третий сотрудник сферы услуг в Петербурге не собирается прививаться от коронавируса даже при угрозе увольнения

Опрос: 29% петербуржцев согласны на прививку только под угрозой увольнения

Только 16 % непривитых сотрудников сферы услуг в Петербурге готовы добровольно вакцинироваться от коронавируса. Каждый третий не собирается прививаться ни при каких обстоятельствах. Таковы результаты опроса сервиса SuperJob.

Исследование проводилось с 13 по 17 августа. В нем приняли участие 1 000 экономически активных работников сферы услуг из Петербурга старше 18 лет, ещё не сделавших прививку. Выяснилось, что 16 % из них планируют вакцинироваться от коронавируса в любом случае. Это на 6 % меньше, чем среди участников аналогичного опроса в Москве.

29 % готовы сделать прививку только под угрозой увольнения. 35 % респондентов заявили, что не будут прививаться ни при каких обстоятельствах, а 20 % затруднились ответить.

Решение об обязательной вакцинации сотрудников сферы услуг, транспорта и госучреждений одобряет 34 % опрошенных. 45 % выступили против обязательной вакцинации.

Правительство Петербурга в начале августа выпустило постановление, предписывающее значительной доле петербургского бизнеса привить от коронавируса тот или иной процент персонала. С 1 октября QR-код о вакцинации или перенесенном заболевании 80 % сотрудников станет обязательным для всего общепита, сервисов доставки продуктов, бассейнов и фитнес-центров, кинотеатров, парикмахерских, салонов красоты и бань. С 15 октября то же самое будет относиться к ретейлерам, а также к ряду других предприятий сферы услуг.

Как ранее писала «Фонтанка», компании, работающие в сферах торговли и услуг, столкнулись с трудностями при достижении необходимого для них уровня коллективного иммунитета с помощью уговоров и поощрений. Поскольку в Петербурге нет постановления главного санитарного врача об обязательной вакцинации, они пока не решаются прибегнуть к крайней мере — отстранению от работы.

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Комментарии (9)

DrNixon
Так "каждый третий сотрудник" или "каждый третий из тех кто еще не привился"? Вы определитесь сначала
W Bons
большое начинается с малого
266206635
Здравствуйте добрые люди! Я не знаю как и просить, но сложилась ситуация в моей жизни из которой я не могу выбраться самостоятельно.. Мне нужна помощь. Я переболела ковидом, и у меня появились осложнения. Лечусь уже 2,5 месяца. Хромаю, так как проблемы с коленными суставами. Так как работала без оформления, то больничного у меня нет. А средства заработанные кончились. Пытаюсь подработать как могу, но сейчас вопрос встает даже в том, что не на что приобрести лекарства. И иногда приходится очень экономить с едой. Живу одна, попросить помощи особо не у кого.

Буду благодарна за любую помощь

Помогите мне пожалуйста номер карты. 2202 2003 7520 0340.
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