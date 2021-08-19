Каждый третий сотрудник сферы услуг в Петербурге не собирается прививаться от коронавируса даже при угрозе увольнения

Исследование проводилось с 13 по 17 августа. В нем приняли участие 1 000 экономически активных работников сферы услуг из Петербурга старше 18 лет, ещё не сделавших прививку. Выяснилось, что 16 % из них планируют вакцинироваться от коронавируса в любом случае. Это на 6 % меньше, чем среди участников аналогичного опроса в Москве.

Только 16 % непривитых сотрудников сферы услуг в Петербурге готовы добровольно вакцинироваться от коронавируса. Каждый третий не собирается прививаться ни при каких обстоятельствах. Таковы результаты опроса сервиса SuperJob.

29 % готовы сделать прививку только под угрозой увольнения. 35 % респондентов заявили, что не будут прививаться ни при каких обстоятельствах, а 20 % затруднились ответить.



Решение об обязательной вакцинации сотрудников сферы услуг, транспорта и госучреждений одобряет 34 % опрошенных. 45 % выступили против обязательной вакцинации.



Правительство Петербурга в начале августа выпустило постановление, предписывающее значительной доле петербургского бизнеса привить от коронавируса тот или иной процент персонала. С 1 октября QR-код о вакцинации или перенесенном заболевании 80 % сотрудников станет обязательным для всего общепита, сервисов доставки продуктов, бассейнов и фитнес-центров, кинотеатров, парикмахерских, салонов красоты и бань. С 15 октября то же самое будет относиться к ретейлерам, а также к ряду других предприятий сферы услуг.



Как ранее писала «Фонтанка», компании, работающие в сферах торговли и услуг, столкнулись с трудностями при достижении необходимого для них уровня коллективного иммунитета с помощью уговоров и поощрений. Поскольку в Петербурге нет постановления главного санитарного врача об обязательной вакцинации, они пока не решаются прибегнуть к крайней мере — отстранению от работы.

