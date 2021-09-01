В Новогорелово открылась первая школа. Она будет с экологическим уклоном

Новая школа на 550 учеников открылась сегодня в Новогорелово. Как рассказали в СК «ЛенРусСтрой», особенностью обучения здесь станет экологический уклон — особое внимание уделят бережному отношению к природе.
Школа стала первой во всем жилом районе Новогорелово. Здание спроектировали по индивидуальному проекту и построили в сжатые сроки. Трёхэтажное здание включает два спортивных зала: один для командных игр — футбола, волейбола и баскетбола, второй — с тренажёрами, теннисными столами. Также здесь есть актовый зал с гримерками и современным звуковым и световым оборудованием, библиотека с читальным залом и автоматизированным книгохранилищем. Для разных предметов оборудовали специализированные классы, например лингафонный кабинет для уроков иностранного языка. Для младших классов выделили отдельный блок с собственным входом и гардеробом.
В школу в жилом районе Новое Горелово закупили компьютеры, мебель, оборудование для пищеблока и кабинетов физики, химии, биологии, классов труда, а также сантехнику.
Рядом со школой находится футбольный стадион с натуральным газоном, для ухода за которым застройщик подарил школе газонокосилку. Также около школы положили мягкое покрытие и организовали дополнительное освещение.
В настоящее время в Новом Горелово строятся вторая школа (на 640 мест) и детский сад (на 280 мест), которые планируют ввести в эксплуатацию в этом году.