Девочка-подросток ранила петербургского полицейского, который пытался её спасти

Во вторник около 18:00 в полицию Выборгского района поступило заявление от органов опеки, которые просили помочь доставить 13-летнюю девочку в интернат из квартиры на улице Композиторов. Решение было принято уполномоченным органом в связи со смертью мамы подростка.



Когда представители органов опеки и полицейские вошли в квартиру, девочка забежала на кухню, открыла окно и попыталась выпрыгнуть с высоты третьего этажа. 33-летний сотрудник полиции бросился на кухню и успел поймать ребёнка за ноги. После того, как он затащил школьницу обратно, она схватила нож и случайно полоснула полицейского по горлу.

