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Девочка-подросток ранила петербургского полицейского, который пытался её спасти

Сотрудник полиции получил ножевое ранение, спасая подростка от падения из окна 31 августа, рассказали в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Во вторник около 18:00 в полицию Выборгского района поступило заявление от органов опеки, которые просили помочь доставить 13-летнюю девочку в интернат из квартиры на улице Композиторов. Решение было принято уполномоченным органом в связи со смертью мамы подростка.

Когда представители органов опеки и полицейские вошли в квартиру, девочка забежала на кухню, открыла окно и попыталась выпрыгнуть с высоты третьего этажа. 33-летний сотрудник полиции бросился на кухню и успел поймать ребёнка за ноги. После того, как он затащил школьницу обратно, она схватила нож и случайно полоснула полицейского по горлу.

Сейчас с девочкой работают представители органов опеки и инспектор по делам несовершеннолетних. Раненому полицейскому оказана медицинская помощь.

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Комментарии (31)

Доверчивый_5e4ce296a0900
Учитывая, что все изложено со слов служащих опеки и полицейских, есть сомнения в достоверности их версии. Прошу "Фонтанку" последить за судьбой ребенка.
George14
Дети уже в 13 лет понимают, что такое органы опеки, детдом и полиция, и что от этого всего ждать. Или вы думаете, что она от доброты соцработников полетать захотела?
266175906
Бедный ребёнок...
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