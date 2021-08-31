Припаркованному автомобилю досталось от рук подростков в Пушкинском районе Петербурга. Машину вскрыли и повредили изнутри.
Как стало известно «Фонтанке», утром 30 августа в полицию Пушкинского района с сообщением о попытке угона обратилась 27-летняя жительница Шушар. Женщина рассказала, что днем 27 августа припарковала черный Smart у дома 21, корпус 3, в Ленсоветовском, а утром 30 августа обнаружила его поврежденным. У машины было сломано запорное устройство и оплавлены пассажирское сиденье и рычаг переключения передач.
При опросе было установлено, что автомобиль повредили подростки. Машина с места не двигалась. «Видал, трое детей в машине играли, днём, пару дней назад», — рассказал в группе «Ленсоветовский» подписчик Андрей.