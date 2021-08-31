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Подростки оплавили сиденье и рычаг КПП в припаркованном «Смарте» в Шушарах

Припаркованному автомобилю досталось от рук подростков в Пушкинском районе Петербурга. Машину вскрыли и повредили изнутри.

Как стало известно «Фонтанке», утром 30 августа в полицию Пушкинского района с сообщением о попытке угона обратилась 27-летняя жительница Шушар. Женщина рассказала, что днем 27 августа припарковала черный Smart у дома 21, корпус 3, в Ленсоветовском, а утром 30 августа обнаружила его поврежденным. У машины было сломано запорное устройство и оплавлены пассажирское сиденье и рычаг переключения передач.

При опросе было установлено, что автомобиль повредили подростки. Машина с места не двигалась. «Видал, трое детей в машине играли, днём, пару дней назад», — рассказал в группе «Ленсоветовский» подписчик Андрей.

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Комментарии (2)

hal9000
А мне она внешне вообще не нравится..гоп мобиль ...неудивительно что гопники его и приметили...я так понимаю владелец девушка...странные у девушки вкусы...
MinimumLaw
Smart Roadster - красивая, заводная машинка. Очень жаль. Я бы, пожалуй, не рискнул оставить ее под окнами в "пролетарском" районе. И уж тем более на несколько дней. Впрочем, надеюсь подростков найдут. И этот "разговор с родителями" они надолго запомнят. Тут вам не GTA V.
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