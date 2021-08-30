ФАС России выдала предупреждение Apple за борьбу с альтернативными способами оплаты

Как сообщает 30 августа пресс-служба ФАС России, обратившиеся в ведомство отмечали, что в некоторых случаях из-за комиссии в 15–30% с каждого платежа в App Store дешевле купить товар на сайте продавца и уже затем воспользоваться им в приложении на iPhone или iPad, авторизовавшись под своей учетной записью. Однако пользователи «яблочных» устройств не могут быть проинформированы о возможности покупок за пределами App Store.

Федеральная антимонопольная служба России после обращений пользователей и разработчиков приложений для iOS вынесла предупреждение компании Apple. Ведомство усмотрело нарушение антимонопольного законодательства в запрете сообщать пользователям об альтернативных способах оплаты.

Согласно пункту 3.1 руководства по рассмотрению App Store (App Store Review Guidelines) для разработчиков iOS-приложений, информировать пользователей о наличии альтернативного способа оплаты товара запрещено. К такому информированию Apple относит даже ссылку на сайт разработчика или сервиса в приложении или форму регистрации с переходом на сайт в браузере. Такие приложения компания не допускает в App Store, требуя от разработчиков удалить ссылки или изменить функционал приложения так, чтобы форма регистрации не вела на внешние сайты.

«Указанными действиями Apple ограничивает разработчиков в самостоятельном поведении, что негативно сказывается на конкуренции и может приводить к росту цен на продукцию разработчиков. ФАС России выдала Apple предупреждение об устранении признаков нарушений. Компания должна исполнить его не позднее 30 сентября 2021 года», — говорится в сообщении ведомства.