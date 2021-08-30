Пьяный тракторист в Ленобласти попал в ДТП, пока спал на заднем сиденье своей машины

Как стало известно «Фонтанке», вечером 28 августа у дома 1 по Полевой улице в поселке Шапки столкнулись Daewoo Nexia и Ford Focus, после чего «Дэу» скрылась. Вскоре, ночью 29 августа, машину нашли на одной из соседних улиц, а рядом находился 46-летний тракторист, проживающий в соседнем селе. Мужчина сообщил, что «Нексия» его, но ее угнали вместе с ним.

Житель Тосненского района Ленобласти прикорнул в своей машине после нескольких дней пьянки, а проснувшись, обнаружил себя участником ДТП. Оказалось, что его собутыльник взял машину без спроса, а после аварии сбежал, оставив спящего приятеля разбираться.

Тракторист пояснил, что утром 26 августа приехал к своим знакомым в Шапки. Два дня они пили, а потом у них кончился алкоголь. Тогда он с приятелем решил доехать до магазина на улице Маркса Кротова, второй же собутыльник остался дома. В магазине они закупились добавкой и стали употреблять ее, как только вышли. Затем тракторист забрался на заднее сиденье своей машины и уснул.

Проснулся он уже ночью и увидел, как к машине подходят полицейские и неизвестная женщина. Приятеля в автомобиле не было. Выйдя из автомобиля, он обнаружил, что находится уже совсем не у магазина, а от полицейских узнал, что его машина попала в аварию. Женщина рассказала, что после ДТП из «Дэу» вышел мужчина лет 30. По описанию тракторист узнал своего приятеля. При этом ключей от автомобиля он ему не давал. У «Нексии» же он обнаружил замятое переднее крыло и разбитую фару, потянувшие на 50 тысяч рублей ущерба.

Приятеля задержали в два часа ночи у дома 22 по Лесной улице в Шапках. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ (угон). Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде, автомобиль передали хозяину под сохранную расписку.