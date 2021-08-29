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Храбрый телеведущий напугал зрителей, оказавшись во время эфира в эпицентре урагана «Ида» в США

Американский телеведущий попал в эпицентр урагана «Ида» во время прямого эфира

Синоптик и телеведущий телеканала Аль Рокер оказался в эпицентре урагана «Ида» во время репортажа о стихийном бедствии. Запись эфира с ним опубликована 29 августа в Twitter-аккаунте телепередачи Meet the Press, выходящей на NBC.

Метеоролог специально приехал в Новый Орлеан, чтобы сделать репортаж. На кадрах видно, что в момент съёмки буря уже подступила к побережью. От ураганного ветра ведущий едва смог устоять на ногах.

«Этот мощный ураган создаст настоящий хаос», — заявил он в эфире.

Запись в Twitter на данный момент собрала уже несколько тысяч лайков и сотню комментариев. Многие зрители не на шутку испугались за репортёра, поскольку им показалось, что Рокера смоет волной в океан. Некоторые обвинили телеканал в неоправданном риске жизнью человека ради удачного кадра. В то же время нашлись и те, кто позавидовал синоптику, так как он смог «прочувствовать всю мощь природы».

«Фонтанка» писала, что ураган «Ида» обрушился на юго-восточное побережье США 29 августа. Местные власти заявили, что из-за стремительного усиления ветра не успели провести всеобщую эвакуацию 390 тыс. человек и призвали жителей эвакуироваться самостоятельно или готовиться к продолжительным отключениям электроэнергии.

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Комментарии (1)

bluxer
Эпицентр - это не центр. Мало ли кто не в курсе.
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