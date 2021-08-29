Синоптик и телеведущий телеканала Аль Рокер оказался в эпицентре урагана «Ида» во время репортажа о стихийном бедствии. Запись эфира с ним опубликована 29 августа в Twitter-аккаунте телепередачи Meet the Press, выходящей на NBC.

Метеоролог специально приехал в Новый Орлеан, чтобы сделать репортаж. На кадрах видно, что в момент съёмки буря уже подступила к побережью. От ураганного ветра ведущий едва смог устоять на ногах.



«Этот мощный ураган создаст настоящий хаос», — заявил он в эфире.



Запись в Twitter на данный момент собрала уже несколько тысяч лайков и сотню комментариев. Многие зрители не на шутку испугались за репортёра, поскольку им показалось, что Рокера смоет волной в океан. Некоторые обвинили телеканал в неоправданном риске жизнью человека ради удачного кадра. В то же время нашлись и те, кто позавидовал синоптику, так как он смог «прочувствовать всю мощь природы».

