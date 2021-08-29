По данным АP, «Ида» стала одним из наиболее мощных ураганов в истории США. К моменту обрушения на Луизиану «Ида» усилилась до шторма четвертой категории из пяти возможных. Всего за пять часов максимальная скорость ветра увеличилась с 72 км/ч до 230 км/ч.



По данным сервиса PowerOutage.US, который отслеживает данные в сбоях в электроснабжении в США, без электричества в Луизиане остались более 220 тысяч человек.

