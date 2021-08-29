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На юго-восточное побережье США обрушился крупнейший ураган «Ида»

Мощнейший ураган «Ида» обрушился на штат Луизиана 29 августа

Ураган «Ида» в воскресенье достиг побережья США, обрушившись на штат Луизиана. О стихийном бедствии 29 августа сообщает Associated Press.

По данным АP, «Ида» стала одним из наиболее мощных ураганов в истории США. К моменту обрушения на Луизиану «Ида» усилилась до шторма четвертой категории из пяти возможных. Всего за пять часов максимальная скорость ветра увеличилась с 72 км/ч до 230 км/ч.

По данным сервиса PowerOutage.US, который отслеживает данные в сбоях в электроснабжении в США, без электричества в Луизиане остались более 220 тысяч человек.

Местные власти заявили, что из-за стремительного усиления урагана не успели провести всеобщую эвакуацию 390 тыс. человек. Мэр Нового Орлеана Латойя Кантрелл призвала жителей эвакуироваться самостоятельно или готовиться к продолжительным отключениям электроэнергии на фоне жары.

Ранее «Фонтанка» писала о нашествии торнадо на штат Калифорния.

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