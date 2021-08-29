Ураган «Ида» в воскресенье достиг побережья США, обрушившись на штат Луизиана. О стихийном бедствии 29 августа сообщает Associated Press.
Hurricane Ida is among some of the strongest and fastest intensifying storms in more than 150 years of hurricane records. It’s the 17th storm to hit the U.S. in the past two years and the sixth of 2021. https://t.co/NlRd7NYJkD— The Associated Press (@AP) August 29, 2021
По данным АP, «Ида» стала одним из наиболее мощных ураганов в истории США. К моменту обрушения на Луизиану «Ида» усилилась до шторма четвертой категории из пяти возможных. Всего за пять часов максимальная скорость ветра увеличилась с 72 км/ч до 230 км/ч.
По данным сервиса PowerOutage.US, который отслеживает данные в сбоях в электроснабжении в США, без электричества в Луизиане остались более 220 тысяч человек.
Местные власти заявили, что из-за стремительного усиления урагана не успели провести всеобщую эвакуацию 390 тыс. человек. Мэр Нового Орлеана Латойя Кантрелл призвала жителей эвакуироваться самостоятельно или готовиться к продолжительным отключениям электроэнергии на фоне жары.
Ранее «Фонтанка» писала о нашествии торнадо на штат Калифорния.