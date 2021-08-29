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В Калифорнии вырос огромный торнадо из огня и дыма

Огненный торнадо попал на видео в Калифорнии

Огненный торнадо разбушевался в Калифорнии. Видео устрашающего явления опубликовано в Twitter пожарных 29 августа.

На кадрах запечатлён столб из огня и дыма высотой в несколько десятков метров. Вертолёт сбрасывает на него воду.

С лесными пожарами борются в калифорнийских округах Риверсайд, Ориндж и Сан-Диего. Полыхают заросли субтропического кустарника чапараль. Накануне Associated Press сообщало, что огонь подбирается к Лос-Анджелесу.

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