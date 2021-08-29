Огненный торнадо разбушевался в Калифорнии. Видео устрашающего явления опубликовано в Twitter пожарных 29 августа.
#ChapparalFire from earlier pic.twitter.com/TTkvZuzj5y— firevalleyphoto (@firevalleyphoto) August 29, 2021
На кадрах запечатлён столб из огня и дыма высотой в несколько десятков метров. Вертолёт сбрасывает на него воду.
#ChaparralFire another video pic.twitter.com/pO4WncrI2C— firevalleyphoto (@firevalleyphoto) August 29, 2021
С лесными пожарами борются в калифорнийских округах Риверсайд, Ориндж и Сан-Диего. Полыхают заросли субтропического кустарника чапараль. Накануне Associated Press сообщало, что огонь подбирается к Лос-Анджелесу.