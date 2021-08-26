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Житель Выборга отдал свою Audi на ремонт предпринимателю, а тот разбил ее в ДТП

Сотрудник нефтегазовой компании остался без машины, доверив ее ремонт бизнесмену из Ленобласти. Вместо работ тот решил на автомобиле покататься и попал в ДТП.

Как сообщает 26 августа пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 25 августа в Выборгском районе Ленобласти возбудили уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ (угон). 6 августа в полицию обратился 44-летний житель Выборга, заместитель исполнительного директора нефтегазовой компании. Он рассказал, что накануне передал свой Audi A3 для ремонта 32-летнему индивидуальному предпринимателю, однако тот завладел машиной и попал на ней в ДТП.

Подозреваемого задержали на месте аварии. С него взята подписка о невыезде.

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