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Автовоз опрокинул автовышку на дамбе в Петербурге

Серьезная авария собрала пробку на дамбе в Петербурге по дороге от Кронштадта к порту Бронка. По предварительной информации, есть пострадавший.

Скриншот видео из группы <a href="https://vk.com/wall-68471405_15637104" class="io-leave-page _" target="_blank">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
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Как сообщает ФКП «Дирекция КЗС г. СПб Минстроя России», 25 августа около 11:30 на 118-м километре внешнего кольца скоростной автодороги столкнулись грузовая машина и автовышка. Очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» уточняют, что участником аварии стал груженый автовоз. На кадрах с места ДТП видно, что автовышка от удара опрокинулась на бок.

По предварительным данным, в результате ДТП пострадал один человек, сообщают в Дирекции КЗС. На месте работают экстренные службы. Для проезда осталась средняя полоса, из-за чего движение по дамбе затруднено. По данным «Яндекс.Пробок», затор составляет порядка двух километров.

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Скриншот видео из группы <a href="https://vk.com/wall-68471405_15637104" class="io-leave-page _" target="_blank">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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