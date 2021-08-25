Как сообщает ФКП «Дирекция КЗС г. СПб Минстроя России», 25 августа около 11:30 на 118-м километре внешнего кольца скоростной автодороги столкнулись грузовая машина и автовышка. Очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» уточняют, что участником аварии стал груженый автовоз. На кадрах с места ДТП видно, что автовышка от удара опрокинулась на бок.
По предварительным данным, в результате ДТП пострадал один человек, сообщают в Дирекции КЗС. На месте работают экстренные службы. Для проезда осталась средняя полоса, из-за чего движение по дамбе затруднено. По данным «Яндекс.Пробок», затор составляет порядка двух километров.