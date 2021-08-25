Старшеклассники в России смогут бесплатно учиться программированию

В России для учеников старших классов школ появятся бесплатные курсы программирования. Первый набор на программы в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» откроется в 2022 году, сообщает 25 августа Министерство цифрового развития РФ.
В 2021 году Минцифры России запустило проект «Цифровые профессии», в рамках которого россияне старше 16 лет могут получить дополнительное образование в сфере IT за половину стоимости. Теперь ведомство работает над программой, по которой старшеклассники с 2022 года смогут бесплатно изучать языки программирования на двухгодичных курсах.
«Обучение поможет школьникам определиться с будущей профессией и сформировать навыки, востребованные в цифровой экономике», — сказала на онлайн-конференции «Цифровизация и цифровая трансформация сферы образования: тренды использования новых технологий» директор департамента координации программ и проектов министерства Татьяна Трубникова.