Подозреваемого в угоне «Соболя» из Лодейного Поля полиция нашла в лесу

Полицейские Ленобласти раскрыли угон микроавтобуса в Лодейнопольском районе. И машину, и подозреваемого нашли в лесу — в 15 километрах друг от друга.



Как стало известно «Фонтанке», 20 августа в полицию сообщили об угоне грузопассажирского микроавтобуса ГАЗ «Соболь». Машина пропала между 16 часами 19 августа и 7 часами утра 20 августа от дома 48 по улице Карла Маркса в Лодейном Поле. Расследуя угон, полицейские уже на следующий день обнаружили похищенный автомобиль в лесу в районе деревни Рахковичи.