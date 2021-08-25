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Подозреваемого в угоне «Соболя» из Лодейного Поля полиция нашла в лесу

Полицейские Ленобласти раскрыли угон микроавтобуса в Лодейнопольском районе. И машину, и подозреваемого нашли в лесу — в 15 километрах друг от друга.

Как стало известно «Фонтанке», 20 августа в полицию сообщили об угоне грузопассажирского микроавтобуса ГАЗ «Соболь». Машина пропала между 16 часами 19 августа и 7 часами утра 20 августа от дома 48 по улице Карла Маркса в Лодейном Поле. Расследуя угон, полицейские уже на следующий день обнаружили похищенный автомобиль в лесу в районе деревни Рахковичи.

Около 4 часов утра 23 августа попался и подозреваемый. Его поймали в лесу у деревни Печеницы, в 15 километрах от места обнаружения «Соболя», при попытке перегнать похищенную и спрятанную машину. Задержанным оказался 48-летний житель Лодейнопольского района с богатым уголовным прошлым. Ранее он неоднократно привлекался к ответственности, в том числе за кражу, разбой и незаконное хранение оружия.

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Комментарии (3)

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3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 2202 2003 7520 0340.

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.//
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