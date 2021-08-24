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Пункт вакцинации для мигрантов открыли у «Ладожской». За укол возьмут 3,5 тысячи рублей

Пункт вакцинации иностранцев открылся на Заневском проспекте

Уколоться «Спутником Лайт» можно в прививочном пункте на Заневском проспекте в Петербурге. Мигрантов ждут с паспортом и деньгами.

Об открытии нового пункта вакцинации 24 августа сообщает медцентр «Эко-безопасность», который и оказывает услугу. Иностранцев принимают с 9 утра и до 6 вечера во все дни, кроме воскресенья. Для прививки нужно принести паспорт и 3,5 тысячи рублей. Вакцинируют мигрантов «Спутником Лайт». В день пункт вакцинации в торговом центре «Платформа» рядом с Ладожским вокзалом может принять до ста человек.

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Как сообщили «Фонтанке» в медцентре, утром в день открытия ажиотажа не наблюдалось.

Это второй пункт, где прививают мигрантов. Ранее услугу начали оказывать в Едином медицинском центре на улице Красного Текстильщика, желающих также было немного.

От коронавируса в Петербурге первой дозой привились 1,4 млн человек.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (4)

James Cook
Счас они, шнурки погладят и рванул колоться.
kagemusha
Тихонечко понеслась.
zlopopik
мигрантов в первую очередь прививать надо. И бесплатно. Они в сфере обслуживания работают. Бомжей же бесплатно прививают.
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