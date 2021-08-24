Уколоться «Спутником Лайт» можно в прививочном пункте на Заневском проспекте в Петербурге. Мигрантов ждут с паспортом и деньгами.

Об открытии нового пункта вакцинации 24 августа сообщает медцентр «Эко-безопасность», который и оказывает услугу. Иностранцев принимают с 9 утра и до 6 вечера во все дни, кроме воскресенья. Для прививки нужно принести паспорт и 3,5 тысячи рублей. Вакцинируют мигрантов «Спутником Лайт». В день пункт вакцинации в торговом центре «Платформа» рядом с Ладожским вокзалом может принять до ста человек.