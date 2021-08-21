«Климов» приостанавливает полеты Ми-38 после крушения Ил-112В в Подмосковье

В ОДК «Климов» подлинность письма подтвердили и пояснили, что решение о приостановке полетов принято в рамках стандартной инструкции. На заводе также уточнили, что на сегодняшний день эксплуатируется только один вертолет Ми-38.

«В связи с произошедшими событиями 17 августа 2021 г. при проведении полета экспериментального воздушного судна — самолета Ил-112В, считаем целесообразным принять решение о временной приостановке полетов вертолетов Ми-38 с двигателями ТВ7–117В до определения предварительных причин», — говорится в документе, который 21 августа «Фонтанке» предоставил источник.

Ми-38 представляет собой многоцелевую транспортную машину нового поколения. Он способен подниматься до 8,6 тыс. метров, что почти равняется высоте Эвереста, и является рекордсменом по скорости подъема без груза на высоту 3 тыс. м за 6 минут. После модификации, в том числе с использованием нового двигателя ТВ7–117В, Россия вывела вертолет на мировой рынок. В СМИ это назвали «тропическим» дебютом для страны. Ожидалось, что ему предстоит завоевать рынок стран Юго-Восточной Азии. Заключены контракты на поставку этих вертолетов Минобороны и МЧС.

Как писала «Фонтанка», после катастрофы с Ил-112 были также приостановлены испытательные полеты Ил-114, который использует тот же двигатель ТВ7–117СТ, что и разбившийся военный транспортник.

ТВ7–117СТ и ТВ7–117В входят в семейство турбовинтовых двигателей, которые разработала российская компания «Климов».

Ил-112 разбился в Кубинке Московской области 17 августа во время тренировочного полёта. На борту были Герой России Николай Куимов, лётчик-испытатель 1-го класса Дмитрий Комаров и бортинженер-испытатель 1-го класса Николай Хлудеев. Экипаж погиб.