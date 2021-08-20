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Кони-гопники и танцующая лошадь. Красносельское шоссе захватили копытные

Лошади бродят по Красносельскому шоссе, топчут газоны и мешают жителям Ропши

Не только лосей в активном поиске стоит остерегаться петербургским водителям. В Ломоносовском районе Ленобласти делить дорогу приходится с лошадьми, автомобилисты выигрывают не всегда.

О четвероногих участниках дорожного движения 20 августа сообщил Антон. «Кони-гопники захватили дорогу. Красносельское шоссе в районе Ропши», — говорит он на видео. Вместе с танцующей лошадью они спровоцировали пробку, проблем добавил конь, который перегородил проезжую часть, и «ему фиолетово».

Автор: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

С лошадиным террором дачник из Петербурга столкнулся лет шесть назад. В 2018 году жаловался в администрацию муниципального образования и просил повлиять на местных коневодов, животные которых пасутся на свободном выгуле и создают опасность ДТП: гарцуя по обочине, выбегают на дорогу, выскакивают из тумана с жеребятами.

Антон уточнил порталу «Мегаполис», что после этого на ферме как будто разобрались, и кони перестали бродить без присмотра, но в последнее время, похоже, снова расслабились.

«Кто бы знал, как эти беспризорные лошади замучили жителей Ропши. Все газоны и грядки испорчены, все загажено. Сил нет на них никаких. Люди боятся детей на улицу выпускать, потому что ежедневно табун по дорогам болтается без присмотра», — подтверждает в комментариях Маргарита.

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Комментарии (3)

Vikilein
Чьи там кони в Ропше? Гришинские? "Ковчег" шалит?
Chinalove
Вытоптали грядки? Кони через забор что ли перелезают? Похоже, что гопники не кони, а люди...
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