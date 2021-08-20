Не только лосей в активном поиске стоит остерегаться петербургским водителям. В Ломоносовском районе Ленобласти делить дорогу приходится с лошадьми, автомобилисты выигрывают не всегда.

О четвероногих участниках дорожного движения 20 августа сообщил Антон. «Кони-гопники захватили дорогу. Красносельское шоссе в районе Ропши», — говорит он на видео. Вместе с танцующей лошадью они спровоцировали пробку, проблем добавил конь, который перегородил проезжую часть, и «ему фиолетово».

Автор: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

С лошадиным террором дачник из Петербурга столкнулся лет шесть назад. В 2018 году жаловался в администрацию муниципального образования и просил повлиять на местных коневодов, животные которых пасутся на свободном выгуле и создают опасность ДТП: гарцуя по обочине, выбегают на дорогу, выскакивают из тумана с жеребятами.

