С 26 августа в кино начнут показывать «Легенду о Зеленом рыцаре» — амбициозную экранизацию средневековой эпической поэмы про отважного джентльмена, который принял вызов, брошенный ему таинственным злодеем.
Главный герой — и фильма, и поэмы — сэр Гавейн, сподвижник легендарного короля Артура, который берется защитить Камелот от страшной угрозы, фантастического чудища. Понятно, что такой сюжет — настоящая находка для визионера. А за экранизацию взялся именно такой автор, американец Дэвид Лоури, известный по диснеевскому «Питу и его дракону» и очень эффектной «Истории призрака». Конечно, зрелищности тут будет много — фантастическая составляющая сюжета к тому располагает. Будет и вошедшая в моду благодаря «Игре престолов» сумрачная и дикая готика, куда без нее. И то, и другое — конек Лоури, как показывает его фильмография.
Но еще больше, чем фигура режиссера, обещает актерский состав. Главная роль досталась Деву Пателю — нервному и очень выразительному актеру, звезде «Миллионера из трущоб» и новаторской версии «Дэвида Копперфильда».
Кроме него в фильме заняты и британская дива Алисия Винкандер, и австралиец Джоэл Эдгертон, и восходяшая звезда — сыгравший в «Дюнкерке» Нолана Барри Кеоган, а образ злодея-рыцаря воплотил носитель фундаментальной британской актерской школы Ральф Айнесон («Офис»). В общем, все обещает зрелище смелое, шумное и яркое, пусть и в мрачных тонах.
18+
Иван Чувиляев