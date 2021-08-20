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Смольный согласился вернуться к вопросу о компенсациях ресторанам на фуд-кортах после жалобы операторов

Правительство Петербурга готово выделить средства на компенсации бизнесу, пострадавшему от коронавирусных ограничений.

Как сообщили «Фонтанке» в комитете по финансам, ведомство считает целесообразным предусмотреть данные выплаты в рамках осенней корректировки бюджета, которая будет рассматриваться на заседании правительства города 21 сентября. Деньги выделят, не задействуя средства резервного фонда правительства Петербурга, уточнили в комфине.

Ранее объединение «Рестоград» пожаловалось губернатору Александру Беглову на отказ компенсировать фуд-кортам потери из-за ковидных ограничений. Официальным обоснованием стало обещание Министерства экономического развития выделить гранты для субъектов МСП, деятельность которых может быть приостановлена из-за временных региональных ограничений. Однако данные меры будут распространяться на новые ограничения. И под них не попадет большая часть компаний, так как операторы фуд-кортов относятся как раз к крупному бизнесу

В комитете по финансам подтвердили, что отказали комитету по труду и занятости в выделении средств на компенсацию заработной платы работникам фуд-кортов и фуд-плейсов в связи с ковидными ограничениями. Но обращение «было отклонено с целью корректировки расчетов и уточнения порядка выплат c учетом фактического периода действия ограничений», заявили в комфине.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

266093000
Ну если только как на бирже труда !
Конечно надо компенсировать. А не то разорятся кормильцы.
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