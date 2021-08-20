Смольный согласился вернуться к вопросу о компенсациях ресторанам на фуд-кортах после жалобы операторов

Как сообщили «Фонтанке» в комитете по финансам, ведомство считает целесообразным предусмотреть данные выплаты в рамках осенней корректировки бюджета, которая будет рассматриваться на заседании правительства города 21 сентября. Деньги выделят, не задействуя средства резервного фонда правительства Петербурга, уточнили в комфине.



Ранее объединение «Рестоград» пожаловалось губернатору Александру Беглову на отказ компенсировать фуд-кортам потери из-за ковидных ограничений. Официальным обоснованием стало обещание Министерства экономического развития выделить гранты для субъектов МСП, деятельность которых может быть приостановлена из-за временных региональных ограничений. Однако данные меры будут распространяться на новые ограничения. И под них не попадет большая часть компаний, так как операторы фуд-кортов относятся как раз к крупному бизнесу