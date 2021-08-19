Фуд-корты накормили завтраками. Рестораторы пожаловались Беглову на отказ в компенсациях за простой

Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру»/Архив Поделиться Поделиться







Петербургские чиновники объяснили отказ в выплатах заботой об интересах самого бизнеса: если они получат региональные деньги, то не смогут претендовать на федеральные. Но предприниматели придерживаются римской мудрости: вдвойне дает тот, кто дает быстро.

Петербургские рестораторы попросили губернатора Александра Беглова решить вопрос о выделении компенсаций для фуд-кортов и фуд-плейсов, пострадавших из-за коронавирусных ограничений. Как стало известно «Фонтанке», обращение к главе города 19 августа направило объединение «Рестоград» (сети «Теремок», группы «Токио Сити — Бахрома», «Русская рыбалка» и другие).

Рестораторы напоминают, что в 2020–2021 годах такие заведения не работали в общей сложности 10 месяцев (деятельность была приостановлена с 26 марта по 12 сентября 2020 г., с 9 ноября 2020 г. по 12 февраля 2021 г. и с 17 июня по 2 августа 2021 года). Все это время компании просидели без выручки. Многие были вынуждены брать кредиты, чтобы сохранить персонал и продолжать платить ему зарплату. Кроме того, не все арендодатели пошли на уступки, в некоторых ТЦ участники рынка продолжали еще и нести расходы на аренду, говорил во время бизнес-завтрака «Рестограда» совладелец «Теремка» Виталий Свидовский. По оценкам комитета по промышленной политике, всего в Петербурге работают 200 операторов фуд-кортов и островных павильонов в ТЦ, в них трудится около 4 тыс. человек.

Обсуждение компенсаций шло с декабря 2020 года с участием комитета по промышленной политике, комитета по финансам и комитета по труду и занятости. По информации «Фонтанки», участники рынка пришли к договоренности о том, что расходы возместят в форме субсидии по линии комитета по труду и занятости. Речь шла о выделении суммы около 30 млн рублей, рассказал источник, знакомый с ходом обсуждений. На компенсации могли претендовать как отдельные точки, так и крупные сети. Выплата составила бы 1 МРОТ за каждый месяц вынужденного простоя плюс налог с него и отчисления в фонды. Правда, платить его хотели не всем сотрудникам, а из расчета пять человек на одну точку на фуд-корте.



У некоторых компаний может быть гораздо больше сотрудников, но отдельные игроки прибегали к разным способам оптимизации, из-за которых фактически штат мог состоять из одного человека и даже не иметь персонала вовсе, отмечает собеседник издания. Но, чтобы не нагружать бизнес сбором справок, решили взять среднее арифметическое. Другой источник комментирует логику иначе. «Сказали, что на всех денег не хватит, но могут дать на пятерых», — говорит он. К концу июля власти и бизнес пришли к компромиссу, и рестораторы ждали решения о выплате со дня на день.

Но «в августе 2021 года комитет по финансам отказал в выделении компенсаций», говорится в письме «Рестограда». Официальным обоснованием стало сообщение, размещённое на официальном сайте Министерства экономического развития РФ 22 июля 2021 года, в котором говорилось, что федеральные власти готовы выделить гранты для субъектов МСП, деятельность которых может быть приостановлена из-за временных региональных ограничений.

В «Рестограде» считают, что петербургские чиновники без веских причин заменили синицу, которая была у них почти в руках, на журавля в небе. «В данном сообщении не говорится об утверждённом размере финансовой поддержки, порядке определения и конкретных сроках начала реализации программы», — сообщают рестораторы. К тому же большая часть компаний, являющихся операторами фуд-кортов, относятся как раз к крупному бизнесу и не попадают под названные меры поддержки.



В комитете по финансам не стали комментировать причину отказа в компенсациях, переадресовав запрос в комитет по труду. В этом ведомстве на момент публикации на вопрос не ответили.

Собеседники «Фонтанки», близкие к городскому правительству, подтвердили, что вопрос о региональной поддержке фуд-кортов находился в высокой степени проработки, но по-разному объяснили разворот на 180 градусов. По словам одного из них, финансовый блок усомнился в расчетах комитета по труду, в частности высказывалось опасение, что субсидии могут использоваться нецелевым образом. Другой источник утверждает, что все разногласия уже были сняты, а обсуждение было свернуто из-за отмены ограничений: нет запрета на работу, нет и острой нужды в компенсациях. Возместить потери в 2020 году все равно не получилось бы, поскольку по бюджетному законодательству компенсировать затраты предыдущего финансового периода нельзя. Наконец, если бы власти Петербурга дали фуд-кортам субсидии за простой, это лишило бы их федеральной поддержки. «По закону дважды получать помощь от государства за одно и то же нельзя», — говорит собеседник издания. При этом федеральная помощь для малых предприятий может оказаться больше городской. Так что обсуждение субсидий приостановлено до тех пор, пока Минэкономразвития не опубликует условия получения грантов.



Рестораторы считают такое решение несправедливым. «С декабря 2020 года мы вырабатывали в диалоге критерии и алгоритмы выделения поддержки самым пострадавшим в нашей отрасли компаниям — фуд-кортам. И вот когда уже, казалось бы, мы договорились по всем параметрам, приходит новость от МИНЭКА и движение прекращается», — комментирует глава «Рестограда» Александр Ружинский. Перспектива получить федеральные средства операторов фуд-кортов пока не греет. «Возможно, коллеги из федеральных органов разработали отличные меры поддержки. Но они опять касаются отдельных категорий бизнеса. И непонятно, какие критерии будут применяться при выдаче этих грантов, нет ясности со сроками выделения финансовой помощи. Опыт подсказывает, что решение вопроса может опять затянуться и компании останутся без необходимой поддержки на неопределенный срок», — говорит он.

С мнением о том, что бизнес сможет получить деньги два раза за одно и то же, предприниматели тоже не согласны. Речь шла о компенсациях именно за закрытия во время второй волны, говорит совладелец «Теремка» Виталий Свидовский. Компания оценивает потери товарооборота с марта 2020-го по февраль 2021 года в 1,9 млрд рублей, в июне — июле 2021 года — еще в 155 млн рублей. Всего у «Теремка» 32 точки на фуд-кортах. Субсидия комитета по труду позволила бы претендовать примерно на 10 млн рублей. «По нашим оценкам, это компенсировало бы 30% расходов по зарплате, а в целом не больше 15% — и это только за вторую волну», — отмечает предприниматель.



Но решение еще не поздно пересмотреть — сейчас в Смольном идет подготовка к осенней корректировке бюджета, в рамках которой могут быть выделены средства для новой меры поддержки.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»

