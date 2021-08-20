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Это не воздушный шар. Странный съедобный гриб размером с голову нашёл петербуржец

В лесу под Тосно вырос гриб головач

Грибник из Петербурга за минуту нашёл столько, что можно накормить целый взвод. И дело не в количестве грибов, а в их размере. Самый крупный — больше человеческой головы.

Фото: Дмитрий / Грибы и Грибники СПб
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Эти грибы так и называются — головачи. Их обнаружил в тосненских лесах подписчик группы «Грибы и Грибники СПб» «ВКонтакте» Дмитрий. В нашем регионе они встречаются очень редко.

Головач относится к семейству Шампиньоновых, Головач гигантский достигает 50 см в диаметре, его средний вес 1–4 килограмма. Плодовое тело снаружи сначала белое, а по мере созревания желтеет и буреет. Молодые головачи съедобны.

Более привычные белые и подосиновики продолжают активно расти. Установившаяся тёплая и дождливая погода им в этом помогает.

Фото: Дмитрий / Грибы и Грибники СПб

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Комментарии (1)

ЕнотПотоскун
Если он странный, то почему он съедобный ? Думайте, что пишите.
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