Грибник из Петербурга за минуту нашёл столько, что можно накормить целый взвод. И дело не в количестве грибов, а в их размере. Самый крупный — больше человеческой головы.
Эти грибы так и называются — головачи. Их обнаружил в тосненских лесах подписчик группы «Грибы и Грибники СПб» «ВКонтакте» Дмитрий. В нашем регионе они встречаются очень редко.
Головач относится к семейству Шампиньоновых, Головач гигантский достигает 50 см в диаметре, его средний вес 1–4 килограмма. Плодовое тело снаружи сначала белое, а по мере созревания желтеет и буреет. Молодые головачи съедобны.
Более привычные белые и подосиновики продолжают активно расти. Установившаяся тёплая и дождливая погода им в этом помогает.