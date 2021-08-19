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«Я вернусь! Но пасаран!»: Хованский заявил, что выйдет из СИЗО и отсудит моральную компенсацию

Опубликовано новое письмо Юрия Хованского из следственного изолятора

Блогер Юрий Хованский, находящийся под стражей по делу об оправдании терроризма, настроен достаточно оптимистично. Об этом он рассказал в письме, которое опубликовали 19 августа в одном из фанатских сообществ в соцсетях.

«[Ошиблись] со сроками давности и запихнули в СИЗО невиновного. Теперь они всячески затягивают дело и пытаются обвинить меня хоть в чем-то. Я не унываю и надеюсь, что меня отпустят, извинятся, прекратят дело и выплатят мне огромную компенсацию», — пишет Хованский.

Также блогер считает, что включение его имени в реестр лиц, причастных к терроризму и экстремизму, «было ожидаемо», и признается, что в клетке человек начинает чахнуть, поэтому уровень его здоровья падает.

В начале августа суд оставил Хованского под стражей до 8 сентября. Он просил о домашнем аресте, но следователи испугались, что блогер с «глубокими познаниями» в области IT-технологий уничтожит доказательства.

По версии следствия, не позднее 3 июля 2020 года Хованский подключился к онлайн-трансляции и исполнил песню, чтобы сформировать у публики идеологию терроризма и придать ей привлекательность, желая наступления общественно опасных последствий.

В отношении блогера было возбуждено уголовное дело по части второй статьи 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности»). Дзержинский райсуд Петербурга 10 июня отправил обвиняемого в СИЗО на два месяца. Не помогли даже публичные извинения Хованского.

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Комментарии (2)

michailPotapov
Вернешься,как лимонов 20 заплатишь кто попросит
spb7771250
Слышал эту его "пестню", никакого сочувствия он не вызывает. Даже понимая, что он гнал пургу ради внимания к собственной персоне.
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