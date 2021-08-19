«Я вернусь! Но пасаран!»: Хованский заявил, что выйдет из СИЗО и отсудит моральную компенсацию

Блогер Юрий Хованский, находящийся под стражей по делу об оправдании терроризма, настроен достаточно оптимистично. Об этом он рассказал в письме, которое опубликовали 19 августа в одном из фанатских сообществ в соцсетях.



«[Ошиблись] со сроками давности и запихнули в СИЗО невиновного. Теперь они всячески затягивают дело и пытаются обвинить меня хоть в чем-то. Я не унываю и надеюсь, что меня отпустят, извинятся, прекратят дело и выплатят мне огромную компенсацию», — пишет Хованский.



Также блогер считает, что включение его имени в реестр лиц, причастных к терроризму и экстремизму, «было ожидаемо», и признается, что в клетке человек начинает чахнуть, поэтому уровень его здоровья падает.

