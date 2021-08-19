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Гражданку Нигерии лишили автомобиля на Ковалевской улице в Петербурге

Любители корейских машин в Красногвардейском районе Петербурга угнали автомобиль у нигерийки. На чужой «КИА» они укатили в сторону области.

Как стало известно «Фонтанке», утром 18 августа в полицию обратилась 38-летняя неработающая гражданка Нигерии, проживающая в Петербурге. Женщина рассказала, что между десятью часами вечера 17 августа и семью утра 18-го от дома 26 по Ковалёвской улице пропал ее красный KIA Sportage 2020 года выпуска. Ущерб она оценила в 1 283 500 рублей.

По данным автоматизированной системы контроля за передвижением транспорта, в начале седьмого часа утра автомобиль ехал по Рябовскому шоссе, а затем по Окраинной улице. Возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ (кража в особо крупном размере).

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