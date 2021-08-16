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В Петербурге пациенты с редкими и онкологическими заболеваниями получат спецпитание за бюджетный счёт

Пациенты с редкими и онкологическими заболеваниями смогут за счёт городского бюджета получать спецпитание. Об этом сообщили в правительстве Петербурга 16 августа.

Петербург в 2015 году стал первым регионом в России, где пациентам с рядом тяжелых онкозаболеваний стали выдавать специальное питание, оплачиваемое бюджетом. Однако, по информации комитета по здравоохранению, мера действовала до 2019 года.

Теперь внесённые в Социальный кодекс изменения позволили расширить список получателей льготы.

«Помимо людей с онкологическими заболеваниями, эту меру социальной поддержки получат и пациенты с редкими генетическими заболеваниями, другими патологиями, а также те, кто перенес острое нарушение мозгового кровообращения. Всего питательные смеси, в том числе для внутривенного введения, будут получать порядка 1500 петербуржцев. На эти цели в бюджете следующего года планируется предусмотреть дополнительное финансирование», — уточнили в Смольном.

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Комментарии (2)

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Здравствуйте добрые люди! Я не знаю как и просить, но сложилась ситуация в моей жизни из которой я не могу выбраться самостоятельно. Мне нужна помощь. Мне 55 лет. Я переболела ковидом, и у меня появились осложнения. Лечусь уже 2,5 месяца. Хромаю, так как проблемы с коленными суставами. Так как работала без оформления, то больничного у меня нет. А средства заработанные кончились. Пытаюсь подработать как могу, но сейчас вопрос встает даже в том, что не на что приобрести лекарства. И иногда приходится очень экономить с едой. Живу одна, попросить помощи особо не у кого.

Буду благодарна. за любую помощь

Помогите мне пожалуйста номер карты. 2202 2003 7520 0340.
aaignat
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