В Петербурге пациенты с редкими и онкологическими заболеваниями получат спецпитание за бюджетный счёт

Пациенты с редкими и онкологическими заболеваниями смогут за счёт городского бюджета получать спецпитание. Об этом сообщили в правительстве Петербурга 16 августа.



Петербург в 2015 году стал первым регионом в России, где пациентам с рядом тяжелых онкозаболеваний стали выдавать специальное питание, оплачиваемое бюджетом. Однако, по информации комитета по здравоохранению, мера действовала до 2019 года.

Теперь внесённые в Социальный кодекс изменения позволили расширить список получателей льготы.