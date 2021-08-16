В Петербурге пациенты с редкими и онкологическими заболеваниями получат спецпитание за бюджетный счёт

Пациенты с редкими и онкологическими заболеваниями смогут за счёт городского бюджета получать спецпитание. Об этом сообщили в правительстве Петербурга 16 августа.
Петербург в 2015 году стал первым регионом в России, где пациентам с рядом тяжелых онкозаболеваний стали выдавать специальное питание, оплачиваемое бюджетом. Однако, по информации комитета по здравоохранению, мера действовала до 2019 года.
Теперь внесённые в Социальный кодекс изменения позволили расширить список получателей льготы.
«Помимо людей с онкологическими заболеваниями, эту меру социальной поддержки получат и пациенты с редкими генетическими заболеваниями, другими патологиями, а также те, кто перенес острое нарушение мозгового кровообращения. Всего питательные смеси, в том числе для внутривенного введения, будут получать порядка 1500 петербуржцев. На эти цели в бюджете следующего года планируется предусмотреть дополнительное финансирование», — уточнили в Смольном.