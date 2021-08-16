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Гость из Кемеровской области в ночи умыкнул автомобиль из садоводства под Петербургом, но далеко не уехал

Житель Кемеровской области угнал 15-летний Ford в Ленобласти и попался на «Коле»

Похищенный ночью в Ломоносовском районе Ленобласти автомобиль утром попался полиции с другой стороны от Петербурга — в Лодейнопольском районе. Его гнали по федеральной трассе.

Как стало известно «Фонтанке», ночью 14 августа в полицию обратился 25-летний житель СНТ «Предпортовец» в Ломоносовском районе и рассказал, что между 2:00 и 3:30 от участка в садоводстве похитили его красный Ford Focus 2006 года выпуска. Пятнадцатилетний автомобиль он оценил в 200 тысяч рублей.

В 9:25 14 августа полицейские остановили похищенный «Фокус» на трассе «Кола», около деревни Шамокша в Лодейнопольском районе. За рулем оказался 27-летний неработающий житель Кемеровской области. Его задержали и позже поместили в изолятор, а машину отправили на спецстоянку.

По факту угона возбуждено уголовное дело по ст. 166, ч. 1, УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения.

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Комментарии (2)

shushu
Что за ерунда с этим "завладением автомобилем без цели хищения". Он что, записку оставил со своим телефоном, и обязался вернуть с компенсацией?
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