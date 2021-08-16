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Экзамен по драконоведению. Самые удивительные драконы Петербурга и где они обитают

Петербург традиционно ассоциируется со сфинксами и львами. Но вы удивитесь, когда узнаете, как много в нашем городе обитает драконов. Путеводитель «(От)личный Петербург» предлагает проверить, хорошо ли вы ориентируетесь в мире петербургских драконов.

Цель проекта «(От)личный Петербург» — показать туристам и горожанам неочевидные достопримечательности города. Наши эксперты выбрали видовые точки, здания, дворы, события и праздники, отели и рестораны, музеи и общественные пространства. Вы можете проголосовать за понравившиеся варианты или предложить свои точки на карте.

А теперь вернемся к нашим драконам. Некоторые из них заметны и знамениты, другие — совсем крошечные и более 300 лет ведут скрытный образ жизни. Одни охотно играют с детьми, другие прямо-таки питаются чугунными решетками. В нашей викторине — точные адреса самых невероятных мифологических существ нашего города.

Мастер викторин - на базе Riddle

Путеводитель «(От)личный Петербург» — это проект «Фонтанки.ру», сайт, на котором собраны любимые места петербуржцев — те, что чаще всего пока не входят в официальные гиды по городу и классические маршруты, но куда сами горожане ходят «для души» после работы, в выходные, в качестве культурного досуга. Те места, которыми местные жители гордятся, и те, которые раскроют душу города в ее живом, современном «звучании». На странице — почти полтора десятка разделов: вы найдете здания с интересными судьбами, небольшие частные музеи, в том числе те, которые петербуржцы открывали в своих квартирах. Непременно узнаете, где есть самые необычные дворы, а где самые красивые видовые точки. Ну и, конечно, найдете множество идей, где провести вечер, когда музеи уже закрыты, ведь в Петербурге огромное количество общественных пространств на любую аудиторию — для молодежи, семей и даже технических гиков. Петербуржцам «Фонтанка» предлагает заходить на страницу проекта и голосовать за свои любимые варианты. А туристам — готовиться к поездке, открывая город с нашим неформальным путеводителем, где есть всё: легендарный ленинградский общепит, авторские рестораны, развлечения для детей, интересные объекты за пределами центра и, конечно, экскурсии. Голосование уже идет на страницах «Фонтанки» по разделам: здания, дворы, музеи, события и праздники, видовые точки, концептуальные и исторические отели, общественные пространства. Ваш выбор поможет другим пользователям по числу отзывов оценить, какие места интересны наибольшему количеству посетителей, а нам — наградить лучших (в тех номинациях, где это возможно). Обратите внимание: в каждой номинации есть возможность добавить свой вариант.

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Комментарии (2)

266203326
Здравствуйте добрые люди! Я не знаю как и просить, но сложилась ситуация в моей жизни из которой я не могу выбраться самостоятельно. Мне нужна помощь. Мне 55 лет. Я переболела ковидом, и у меня появились осложнения. Лечусь уже 2,5 месяца. Хромаю, так как проблемы с коленными суставами. Так как работала без оформления, то больничного у меня нет. А средства заработанные кончились. Пытаюсь подработать как могу, но сейчас вопрос встает даже в том, что не на что приобрести лекарства. И иногда приходится очень экономить с едой. Живу одна, попросить помощи особо не у кого.

Буду благодарна за любую помощь

Помогит.е мне пожалуйста номер карты. 2202 2003 7520 0340.
266081655
Урок драконографии... 31 июня....
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