На М-11 полиция и СОБР ловили ржевских угонщиков, покушавшихся на машины петербуржцев

Как стало известно «Фонтанке», на федеральной трассе М-11 «Нева» сотрудники уголовного розыска и ГИБДД при силовой поддержке СОБР «Гранит» ГУ Росгвардии задержали за кражу автомобиля Hyundai Tucson от дома 97/1 по Витебскому проспекту Петербурга 33-летнего жителя Ржева. При осмотре у него изъяли устройство для подавления GSM-сигнала, три комплекта поддельных номеров и автомобиль Mazda 3 с подложными номерами, используемый как преступный транспорт.

Там же, на М-11, задержали еще двоих уроженцев Ржева — 32 и 34 лет. Их подозревают в попытке угона KIA Sorento Prime от дома 41 по бульвару Новаторов. Один из них ранее уже был осужден. При осмотре полицейские изъяли устройство для несанкционированного запуска двигателей корейских машин, устройство для подавления GSM-сигнала, три комплекта подложных госномеров и еще одну «Мазду 3» с поддельными номерами, используемую как преступный транспорт.

Всех задержанных поместили в изолятор. Полиция устанавливает соучастников и другие эпизоды их преступной деятельности. По факту угона «Хёндэ» возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ, попытка угона «КИА» вылилась в уголовное дело по части 3 статьи 30 и пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ. Обе машины нашли и изъяли.