За угон раритетного Ford в Петербурге задержали подростков. В области в любви к чужим «Ладам» подозревают пятиклассника

Как стало известно «Фонтанке», вечером 11 августа в полицию Петербурга обратился 38-летний местный житель, работающий руководителем отдела продаж в фирме по производству пластмассовых изделий. Он рассказал, что в течение месяца от дома 12 по Парашютной улице пропал его синий Ford Taunus 1978 года выпуска стоимостью 50 тысяч рублей.

Четверых подростков задержали в Петербурге и Ленинградской области по подозрению в угонах автомобилей. Младшему из них — тринадцать. В Приморском районе им приглянулся сорокалетний «Форд».

В десять вечера 11 августа полицейские задержали двоих подозреваемых в угоне, ими оказались двое 17-летних парней из Петербурга: девятиклассник и учащийся колледжа. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании задержанным меры пресечения.

Еще двоих подростков задержали полицейские Гатчинского района Ленобласти. Их подозревают в серии угонов в поселке Сиверский. В ночь с 10 на 11 августа от дома 12 по улице Строителей был похищен ВАЗ-1111 стоимостью 30 тысяч рублей, а в ночь с 6 на 7 августа от дома 66 по улице Военный Городок угнали ВАЗ-2114 за 35 тысяч рублей. Обе машины позже нашли в поселке: четырнадцатую «Ладу» ночью 8 августа у дома 4 по Вокзальной улице, а одиннадцатую — днем 11 августа у дома 18 по улице Строителей. Затем в ночь на 11 августа от дома 4 по проспекту Героев пропал еще один ВАЗ-2114, стоимостью 40 тысяч рублей, а днем его нашли в 350 метрах от этого места.

В 16 часов 11 августа у дома 16 по улице Строителей полицейские задержали двоих подозреваемых. Ими оказались местные подростки: 13-летний пятиклассник и 17-летний одиннадцатиклассник. Младшего отпустили под обязательство о явке, старшего поместили в изолятор временного содержания. По фактам угонов возбуждены уголовные дела по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).