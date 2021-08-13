Полиция Петербурга разбирается в зажигательном пакистано-индийском конфликте. Пострадал в нем автомобиль

Инцидент произошел около трех часов ночи 6 мая у дома 70 по Гороховой улице. У автомобиля Hyundai Solaris, принадлежащего 37-летнему гражданину Пакистана, загорелся моторный отсек. 28 мая мужчина обратился в полицию с заявлением о поджоге машины. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога).



В 15:30 12 августа у дома 11 по Березовой улице в Сертолово полицейские задержали подозреваемого в поджоге. Им оказался 25-летний гражданин Индии, находящийся в России без регистрации. Молодого человека отправят в изолятор временного содержания.