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Полиция Петербурга разбирается в зажигательном пакистано-индийском конфликте. Пострадал в нем автомобиль

Гражданин Индии задержан по подозрению в поджоге автомобиля пакистанца на Гороховой улице

Петербургская полиция задержала подозреваемого в поджоге автомобиля пакистанца в Адмиралтейском районе города в начале мая. Им, как стало известно «Фонтанке» 13 августа, оказался гражданин Индии.

Инцидент произошел около трех часов ночи 6 мая у дома 70 по Гороховой улице. У автомобиля Hyundai Solaris, принадлежащего 37-летнему гражданину Пакистана, загорелся моторный отсек. 28 мая мужчина обратился в полицию с заявлением о поджоге машины. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога).

В 15:30 12 августа у дома 11 по Березовой улице в Сертолово полицейские задержали подозреваемого в поджоге. Им оказался 25-летний гражданин Индии, находящийся в России без регистрации. Молодого человека отправят в изолятор временного содержания.

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Комментарии (4)

Павел Михайлов
Разборки торговцев с Апрашки.
nuga
Ещё и невакцинированные.
Wadim_
домой всех поганых обезьян
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