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Пользователей сайта госуслуг в 2021 году больше всего волновала запись на прием к врачу

За первую половину 2021 года через портал «Госуслуги» было оказано более 150 миллионов услуг. Об этом журналистам рассказал директор департамента цифровой трансформации и координации бюджетных расходов Минцифры РФ Василий Слышкин в кулуарах форума «Цифровая эволюция».

Самой популярной у граждан услугой на портале в первом полугодии стала запись на прием к врачу, передает 12 августа ТАСС. При этом пользователей сайта госуслуг только во втором квартале года стало больше на несколько миллионов.

«За второй квартал прирост составил около 4 миллионов граждан-пользователей портала «Госуслуги», — отметил Слышкин.

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