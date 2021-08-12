Сотрудник ОМОНа отпущен под подписку после стрельбы из машины на своей свадьбе

Как стало известно «Фонтанке» 12 августа, следователь избрал меру пресечения жениху в виде подписки о невыезде.



Наше издание писало о том, что сам инцидент произошел 10 августа. Очевидцы сообщали в полиции, что на Парковой улице в Петергофе кто-то стреляет из машины, украшенной свадебной символикой. Через пару часов полиция у загса на Торговой площади нашла указанную машину и задержала 23-летнего местного жителя.



Как показывал ГУ МВД, молодой человек уверял, что сделал из сигнального пистолета, который ему передала подруга невесты, три выстрела. Зачем — и сам не знает. Все участники свадьбы несколько часов провели в отделе полиции.

