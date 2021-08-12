Сотрудник ОМОНа отпущен под подписку после стрельбы из машины на своей свадьбе

Как стало известно «Фонтанке» 12 августа, следователь избрал меру пресечения жениху в виде подписки о невыезде.
Наше издание писало о том, что сам инцидент произошел 10 августа. Очевидцы сообщали в полиции, что на Парковой улице в Петергофе кто-то стреляет из машины, украшенной свадебной символикой. Через пару часов полиция у загса на Торговой площади нашла указанную машину и задержала 23-летнего местного жителя.
Как показывал ГУ МВД, молодой человек уверял, что сделал из сигнального пистолета, который ему передала подруга невесты, три выстрела. Зачем — и сам не знает. Все участники свадьбы несколько часов провели в отделе полиции.
Полиция возбудила уголовное дело по статье «хулиганство». Однако его у МВД забрал СК, так как жених оказался сотрудником ОМОНа. На момент стрельбы он был в отпуске.
Как сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и области, по факту случившегося в отношении сотрудника проводится проверка. По её итогам будет принято решение о дальнейшем прохождении им службы.