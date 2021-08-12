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Сотрудник ОМОНа отпущен под подписку после стрельбы из машины на своей свадьбе

Жених, стрелявший на свадьбе в Петергофе, проведет медовый месяц под подпиской о невыезде

Следствие не стало ходатайствовать об аресте 23-летнего мужчины, который во время проезда свадебного кортежа по Петергофу три раза выстрелил из окна белого «Инфинити».

Как стало известно «Фонтанке» 12 августа, следователь избрал меру пресечения жениху в виде подписки о невыезде.

Наше издание писало о том, что сам инцидент произошел 10 августа. Очевидцы сообщали в полиции, что на Парковой улице в Петергофе кто-то стреляет из машины, украшенной свадебной символикой. Через пару часов полиция у загса на Торговой площади нашла указанную машину и задержала 23-летнего местного жителя.

Как показывал ГУ МВД, молодой человек уверял, что сделал из сигнального пистолета, который ему передала подруга невесты, три выстрела. Зачем — и сам не знает. Все участники свадьбы несколько часов провели в отделе полиции.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «хулиганство». Однако его у МВД забрал СК, так как жених оказался сотрудником ОМОНа. На момент стрельбы он был в отпуске.

Как сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и области, по факту случившегося в отношении сотрудника проводится проверка. По её итогам будет принято решение о дальнейшем прохождении им службы.

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Комментарии (35)

SanNik
Сотрудник МВД, который должен охранять закон, злонамеренно средь бела дня нарушает закон, пугая общество, которое он должен защищать.
Про устав молчу. Про знание законов молчу. Про совесть даже не вспоминаю.
Но этого дебила должны же были обучить в отделе - что можно мусору, а что нельзя и может повлечь проблемы по службе не только у него, но и всех его сослуживцев. Хотелось бы услышать комментарий начальника, который принимает на работу таких идиотов - какие у него требования?
Я 10 суток отсидел в изоляторе за то что просто стоял у ТЮЗа. А тут оказывается за стрельбу средь бела дня и домой отпустить могут.
Когда вместо КоАП напишут реальные законы путинской России - таким то слоям общества допускается следующее, за остальные действия предусматривается ответственность. Понятнее было бы как с мусорами разговаривать на понятном им языке.
RemyMartin
Служивый забыл ксиву на свадьбу взять или кого-то серьезного из петергофских обидел? Других причин задержания и быть не может.
gencon
Сейчас найдут прохожего, который целился стаканчиком в адрес омоновца, пару свидетелей, и уедет на условку первый, а этому медальку дадут.
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