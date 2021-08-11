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«Подруга невесты передала». Задержанный за стрельбу из окон свадебного кортежа в Петергофе оказался женихом

Невеста с женихом и гостями оказались в полиции в Петергофе из-за стрельбы из машины

Вместо застолья — кабинеты полиции. Таким оказался финал свадьбы, во время которой жених решил на радостях пострелять из окна машины.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области 11 августа, начало медового месяца 23-летний житель Петергофа проведет в полиции. Он был задержан накануне около трех дня у ЗАГСа Петродворцового района после сообщения граждан о стрельбе.

Как писало наше издание, жалобы на звуки выстрелов поступили накануне от пешеходов на Парковой улице. Они указали и на источник звуков — белый «Инфинити» со свадебной символикой. Машину нашли на Торговой площади. А в ней и предполагаемого стрелка — 23-летнего жениха.

Вместе с невестой, родными и гостями они поехали не в ресторан, а в полицию.

пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области

На видео, которое распространил главк, молодой человек говорит, что сделал три выстрела из пистолета, который ему передала подруга невесты. Зачем — не знает.

По данным МВД, у жениха изъят и отправлен на экспертизу предмет, похожий на сигнальный пистолет. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ — на двое суток.

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Комментарии (5)

Dimitry Antonov
Другим районам пример, как должна работать полиция. Пальнул, кто-то пожаловался, сразу присел, хотя бы на трое суток. Вместо ресторана и брачной ночи. Теперь, думаю, не скоро новый джигит будет сопровождать свадьбу стрельбой в Петергофе.
262126571
Откупится.
teodor
Ах эта свадьба пела и плясала!)
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