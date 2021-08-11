Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области 11 августа, начало медового месяца 23-летний житель Петергофа проведет в полиции. Он был задержан накануне около трех дня у ЗАГСа Петродворцового района после сообщения граждан о стрельбе.



Как писало наше издание, жалобы на звуки выстрелов поступили накануне от пешеходов на Парковой улице. Они указали и на источник звуков — белый «Инфинити» со свадебной символикой. Машину нашли на Торговой площади. А в ней и предполагаемого стрелка — 23-летнего жениха.

