Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области 11 августа, начало медового месяца 23-летний житель Петергофа проведет в полиции. Он был задержан накануне около трех дня у ЗАГСа Петродворцового района после сообщения граждан о стрельбе.
Как писало наше издание, жалобы на звуки выстрелов поступили накануне от пешеходов на Парковой улице. Они указали и на источник звуков — белый «Инфинити» со свадебной символикой. Машину нашли на Торговой площади. А в ней и предполагаемого стрелка — 23-летнего жениха.
Вместе с невестой, родными и гостями они поехали не в ресторан, а в полицию.
пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области
На видео, которое распространил главк, молодой человек говорит, что сделал три выстрела из пистолета, который ему передала подруга невесты. Зачем — не знает.
По данным МВД, у жениха изъят и отправлен на экспертизу предмет, похожий на сигнальный пистолет. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ — на двое суток.