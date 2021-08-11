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Стрелок на свадьбе задержан на белом «Инфинити» в Петергофе

В Петергофе задержали мужчину, стрелявшего на свадьбе

Фейерверк из сигнального пистолета испортил участнику свадьбы торжество на юге Петербурга.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 11 августа, не все оказались рады свадебному кортежу, который накануне около половины второго дня проезжал по Парковой улице в Петергофе. Жителей и гостей пригорода смутили звуки стрельбы, которые раздавались из окна белого «Инфинити», входившего в кортеж. Они позвонили в полицию.

Наряд Петродворцового ГИБДД в районе 15 часов на Торговой площади неподалеку от районного ЗАГСа нашел указанную машину и стрелка. Им оказался 23-летний уроженец Ставропольского края, проживающий в Петергофе.

У молодого человека изъяли предмет, похожий на сигнальный пистолет, и поместили в изолятор временного содержания до утра.

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

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Комментарии (6)

266196960
Новости из Будущего.11 августа около 15.00?? Как раз буду в районе Торговой площади в это время. посмотрю на задержание.
aaignat
А казаки им саблями руки не рубят?
Мурыч
Ставлю на чОрное :).
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