Стрелок на свадьбе задержан на белом «Инфинити» в Петергофе

Фейерверк из сигнального пистолета испортил участнику свадьбы торжество на юге Петербурга.



Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 11 августа, не все оказались рады свадебному кортежу, который накануне около половины второго дня проезжал по Парковой улице в Петергофе. Жителей и гостей пригорода смутили звуки стрельбы, которые раздавались из окна белого «Инфинити», входившего в кортеж. Они позвонили в полицию.



Наряд Петродворцового ГИБДД в районе 15 часов на Торговой площади неподалеку от районного ЗАГСа нашел указанную машину и стрелка. Им оказался 23-летний уроженец Ставропольского края, проживающий в Петергофе.

