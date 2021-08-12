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Петербургский бизнесмен разом лишился машины, паспорта и документов на фирму, пока грузил вещи

Гендиректор петербургской фирмы остался без лизингового автомобиля прямо посреди переезда в новую квартиру. Вместе с машиной угонщикам достались документы автовладельца и его фирмы.

Как стало известно «Фонтанке», вечером 11 августа в полицию Приморского района обратился 33-летний гендиректор фирмы, торгующей автозапчастями. От дома 61, корпус 1, по Парашютной улице похитили его Hyundai Santa Fe 2021 года за 3,3 миллиона рублей, оставленный у паркинга всего на 45 минут. Автомобиль был куплен в лизинг на фирму лишь в апреле этого года, но пользовался им только заявитель.

Мужчина рассказал полиции, что около 19 часов 11 августа приехал домой, чтобы погрузить мебель для переезда в новую квартиру, и оставил «Хёндэ» у паркинга. Помочь с погрузкой приехали товарищи. Управившись с вещами, бизнесмен около 19:55 вышел на улицу вместе с мамой и не нашел автомобиля на месте. Обход дома тоже результатов не дал, и он обратился в полицию.

В похищенном автомобиле находились документы на машину, паспорт, права и учредительные документы на фирму. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Комментарии (1)

petr0f
Весьма архаичный и не разумный бизнесмен однако. Сейчас все учредительные в электронном виде, их утеря (в бумажном виде) ничем не грозит. Паспорт жалко, да. Сантафе не жалко, ибо гомно
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