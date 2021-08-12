Петербургский бизнесмен разом лишился машины, паспорта и документов на фирму, пока грузил вещи

Гендиректор петербургской фирмы остался без лизингового автомобиля прямо посреди переезда в новую квартиру. Вместе с машиной угонщикам достались документы автовладельца и его фирмы.



Как стало известно «Фонтанке», вечером 11 августа в полицию Приморского района обратился 33-летний гендиректор фирмы, торгующей автозапчастями. От дома 61, корпус 1, по Парашютной улице похитили его Hyundai Santa Fe 2021 года за 3,3 миллиона рублей, оставленный у паркинга всего на 45 минут. Автомобиль был куплен в лизинг на фирму лишь в апреле этого года, но пользовался им только заявитель.