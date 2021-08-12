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В Сертолово угонщикам приглянулся красный «Ленд Ровер», у которого не было двигателя

Land Rover с разобранным двигателем и спущенными колесами угнали в Сертолово

Спущенные колеса и разобранный двигатель не спасли Land Rover от внимания угонщиков во Всеволожском районе Ленобласти. Хозяин купил машину только в этом году, и она несколько месяцев простояла как автохлам.

Как стало известно «Фонтанке», ночью 12 августа в полицию Всеволожского района обратился 27-летний индивидуальный предприниматель из Нового Сертолово. Мужчина рассказал, что с парковки у дома 11/2 по улице Мира в Сертолово пропал красный Land Rover Discovery 2000 года выпуска.

Со слов заявителя, внедорожник он купил в январе 2021 года у петербуржца за 200 тысяч рублей, но на себя так и не переоформил. С бывшим владельцем больше не общался. С мая машина стояла на парковке, поскольку у нее был демонтирован двигатель. Мотор в разобранном виде лежал в багажнике автомобиля. Кроме того, у «Дискавери» были спущены колеса, в заднем правом крыле имелось отверстие, на передней левой двери — вмятина, а сама она не закрывалась на ключ.

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Комментарии (7)

ash364
Знаю где стоит коммунальный камаз-трамбовщик мусора. Стоит с января. Куда написать чтоб забрали? Во дворе жилого дома по улице Хошимина, 7к3.
Ironiya
Термин "угонщики" подразумевает, что машину угнали, то есть на ней уехали. С разобранном двигателем и спущенными колёсами это можно сделать только с божией помощью, с горячей, искренней молитвой, идущей из глубин души и сердца...
инкогнитто
почему коммунальные службы не эвакуировали автохлам на спец стоянку?
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