FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+22°C/Завтра: +21
73.97р86.63р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуТОКИО-2020Образ жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
2
Печать

Житель Ленобласти похвастался перед собутыльницей автомобилем и остался без него

В Ломоносовском районе Ленобласти мужчина решил похвастаться машиной перед женщиной, с которой выпивал, а она взяла ключи и была такова вместе с автомобилем. Об угоне в полицию сообщила жена.

Как стало известно «Фонтанке», в полицию Ломоносовского района обратилась 30-летняя жительница поселка Новогорелово и попросила привлечь к ответственности неизвестную женщину, которая воспользовалась доверием ее мужа и похитила Chevrolet Cruze. Автомобиль 2012 года выпуска был припаркован во дворе дома 15, корпус 2, по улице Современников в Новогорелово.

По словам заявительницы, муж, выпивая с этой женщиной, похвастался ей автомобилем и сам дал ей ключи, разрешив осмотреть машину. А когда он пошел в магазин за алкоголем, та угнала «Шевроле». Позже машину нашли брошенной в Новогорелово.

По теме (7)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

Avs7153
Высокие! Высокие отношения! (С)
Жидослав Грызлов
Если муж добровольно отдал ключи, значит разрешил на машине ехать, состава преступления нет. А вот жена дура, сдала мужа под лишение прав и штраф 30 тр, передача управления пьяному.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний