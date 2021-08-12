Житель Ленобласти похвастался перед собутыльницей автомобилем и остался без него

В Ломоносовском районе Ленобласти мужчина решил похвастаться машиной перед женщиной, с которой выпивал, а она взяла ключи и была такова вместе с автомобилем. Об угоне в полицию сообщила жена.



Как стало известно «Фонтанке», в полицию Ломоносовского района обратилась 30-летняя жительница поселка Новогорелово и попросила привлечь к ответственности неизвестную женщину, которая воспользовалась доверием ее мужа и похитила Chevrolet Cruze. Автомобиль 2012 года выпуска был припаркован во дворе дома 15, корпус 2, по улице Современников в Новогорелово.