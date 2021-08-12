Мать-кукушка, бросившая новорождённую дочь в парадной на Петроградской стороне, вернулась домой под утро за уголовным делом

Женщина, оставившая новорождённую дочь в парадной дома 57/1 по Большому проспекту П.С. в Петербурге, явилась домой в седьмом часу утра 12 августа. В квартире её ждали сожитель, оперативники и легенда городского сыска служебная собака Есения.



В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении 38-летней матери. Ей могут вменить оставление в опасности. Ранее женщина привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, также она лишена права воспитывать двух старших детей. Прокуратура Петроградского района начала проверку.

