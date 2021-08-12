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Мать-кукушка, бросившая новорождённую дочь в парадной на Петроградской стороне, вернулась домой под утро за уголовным делом

В Петербурге нашли женщину, оставившую младенца в парадной дома

Женщина, оставившая новорождённую дочь в парадной дома 57/1 по Большому проспекту П.С. в Петербурге, явилась домой в седьмом часу утра 12 августа. В квартире её ждали сожитель, оперативники и легенда городского сыска служебная собака Есения.

В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении 38-летней матери. Ей могут вменить оставление в опасности. Ранее женщина привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, также она лишена права воспитывать двух старших детей. Прокуратура Петроградского района начала проверку.

Малыша в коляске нашли между 5 и 6 этажами накануне вечером. Собака Есения привела полицию к квартире, дверь которой открыл биологический отец ребёнка. Матери дома не оказалось.

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Комментарии (3)

marinalvn
Стерелизовать принудительно. Тем более, что троих уже родила и всех бросила. Ещё столько же нарожает и всех государство будет воспитывать.
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