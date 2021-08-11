У петербургского бизнесмена увели дорогой «Лексус» от парадной дома на Ветеранов

Гендиректора петербургской фирмы оставили без дорогого внедорожника в Красносельском районе города. Машина пропала прямо от выхода из подъезда.



Как стало известно «Фонтанке», ночью 11 августа в полицию Красносельского района Петербурга обратился 40-летний гендиректор компании, производящей сливочное масло. Он сообщил, что около 14:30 10 августа от дома 171, корпус 5, по проспекту Ветеранов пропал его LEXUS LX570 2019 года выпуска. Внедорожник был припаркован у выхода из второй парадной.

Сумма ущерба устанавливается. На сайтах объявлений стоимость такой машины начинается от 6 с лишним миллионов рублей. Установленная на автомобиле сигнализация от угонщиков не спасла. Вдобавок в баке было 73 литра бензина.