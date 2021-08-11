Угонщик-неудачник попался в Петербурге спустя полгода. Он дважды безуспешно пытался похитить KIA

Полицейские Фрунзенского района Петербурга в августе задержали подозреваемого в двух попытках угона, совершенных в феврале 2021 года. Обе машины нашлись вскоре после пропажи недалеко от места парковки.
Как сообщает 11 августа пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 15 февраля в полицию обратился 41-летний мужчина и рассказал, что вечером неизвестный злоумышленник пытался похитить от дома 80, корпус 1, по Бухарестской улице KIA Sportage его жены. Чуть позже машина нашлась в 30 метрах от места парковки. Было возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ (кража).
Затем 25 февраля с заявлением в полицию обратилась 39-летняя петербурженка. Она рассказала, что в период с 19:30 24 февраля по 7:00 25 февраля от дома 33, корпус 1, по Бухарестской улице угнали ее KIA Sorento стоимостью 1,95 миллиона рублей. Вскоре машина тоже нашлась — в 150 метрах от места парковки. Полиция возбудила уголовное дело по части 3 статьи 30 и пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ (покушение на кражу).
Подозреваемый в обоих случаях оказался один и тот же. Уже в августе, проводя оперативно-разыскные мероприятия, сотрудники угрозыска изобличили в совершении этих преступлений 46-летнего жителя Петербурга. Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.