Чужой долг лишил гостя Петербурга машины, пока он был в отпуске

Как стало известно «Фонтанке», вечером 10 августа в полицию Приморского района с заявлением обратился 36-летний мужчина, зарегистрированный в Карелии, но проживающий сейчас в Петербурге. Он сообщил, что между 10 часами утра 15 июля и 10 утра 9 августа от дома 51 по Дороге в Каменку, с неохраняемой парковки возле автосервиса, был похищен его Jeep Grand Cherokee 1999 года выпуска. Ущерб он оценил в 400 тысяч рублей.

Хозяин внедорожника пояснил, что 15 июля оставил «Джип» в автосервисе и уехал в отпуск. Машину он передал работнику сервиса по имени Виктор, оставив один комплект ключей и СТС в салоне. Приехав 9 августа в сервис, мужчина обнаружил, что его «Джипа» там нет, а тот самый сотрудник объяснил, что машину забрали его знакомые, чтобы заставить его отремонтировать их автомобиль, но так и не вернули.

Полицейские опросили работника. Оказалось, что в автосервисе он трудится не официально, а подрабатывает. Мужчина рассказал, что в марте 2021 года, когда он был в гостях у знакомого по имени Сергей в Псковской области, его сын повредил машину Сергея. Тот сказал, что Виктор теперь должен ему денег, и стал привозить ему машины на бесплатный ремонт. 28 июля Сергей приехал в автосервис с неким Александром и пригнал на ремонт Mitsubishi. После этого Александр сел в припаркованный на территории Jeep и уехал, а Сергей заявил, что машину они забирают до окончания ремонта «Митсубиши». На комментарий, что машина чужая, тот ответил, что ему все равно. «Митсубиши» они позже забрали, но «Джип» так и не вернули.