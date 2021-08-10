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Муж коллеги отобрал у петербурженки машину и продал через Интернет с аккаунта жены

Жительница Петербурга осталась без автомобиля из-за мужа коллеги. Женщина успела машину найти, но не успела вернуть, теперь в деле разбирается полиция.

Как стало известно «Фонтанке», в ночь на 9 августа в полицию поступило сообщение о том, что жительница Петербурга обнаружила у дома 85 по Суздальскому проспекту свой KIA Rio, который ей не отдавал муж коллеги. Выехавший на место полицейский машины не нашел. 39-летнюю коллегу хозяйки машины и ее 42-летнего супруга задержали и доставили в отдел полиции.

Выяснилось, что автомобиль мужчина еще 27 июля продал на сайте объявлений через аккаунт, принадлежащий жене. Петербуржец официально не трудоустроен. Полиции он признался, что нуждался в деньгах и вырученные за машину 280 тысяч рублей потратил на собственные нужды. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по части 3 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата). Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения.

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Комментарии (4)

veteran78
Им главное укол , последствия пофигу.
Zdobsi
Простите, а вы мужчина или женщина?
Ничего непонятно в статье+кто на ком стоял?
AEG
"Простите, кто на ком стоял? Потрудитесь излагать ваши мысли яснее."© проф.Преображенский
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