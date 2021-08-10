Похищенный у пенсионерки в Петербурге автомобиль через два часа нашли на месте угона

Полиция Центрального района Петербурга по горячим следам раскрыла ночной угон. Машину и подозреваемого нашли за два часа, причём у того же дома, от которого автомобиль похитили.
Как сообщает 10 августа пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в 3:20 9 августа в полицию обратилась 66-летняя петербурженка. Пенсионерка сообщила, что в период с восьми вечера до двух часов ночи от дома 17 по улице Константина Заслонова малознакомый мужчина похитил ее автомобиль Chery indiS 2012 года выпуска.
В 5:10 полицейские нашли «Чери» всё у того же дома на Константина Заслонова. Рядом с машиной находился 32-летний гражданин Белоруссии, которого и задержали по подозрению в угоне. Официально он не трудоустроен и на миграционном учете в России не состоит.
В отношении задержанного составили протокол о мелком хулиганстве по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ. Машину передали хозяйке под сохранную расписку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.