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Ищут пожарные, ищет полиция. На Некрасова провели «спецоперацию», чтобы вызволить из-под капота тайного пассажира

Операция по спасению «пассажира-невидимки» развернулась в центре Петербурга в ночь на 10 августа. Владельца автомобиля, в котором застрял котёнок, выдернули из постели.

О случившемся «Фонтанке» сообщил читатель Кирилл. По его словам, около половины одиннадцатого ночи на улице Некрасова в одной из припаркованных машин плакал котёнок. Звук шёл из-под капота, и молодой человек обратился в экстренную службу. Ему не отказали — вскоре на месте работали спасатели и полиция.

сторис yaneverknewme / instagram.com

«Соседи указали полиции номер квартиры хозяина авто, полицейский долго названивал в домофон, потом проник в парадную и вернулся с заспанным мужчиной среднего возраста. Тот открыл капот, и минут 10 спасатели доставали котейку», — рассказывает Кирилл.

Спасённого забрали выхаживать девушки, которые следили за освобождением котёнка.

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Комментарии (5)

hal9000
Все время котам больше внимания..а еслиб собака залезла под машину то самое нежное это палкой по горбине получила бы..
Андрей Прошин
Вот как надо действовать для спасения котейки. А не шариться по чужой машине с сигналкой и хватать инфаркт, потому что "внезапно" объявился хозяин))
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