О случившемся «Фонтанке» сообщил читатель Кирилл. По его словам, около половины одиннадцатого ночи на улице Некрасова в одной из припаркованных машин плакал котёнок. Звук шёл из-под капота, и молодой человек обратился в экстренную службу. Ему не отказали — вскоре на месте работали спасатели и полиция.
сторис yaneverknewme / instagram.com
«Соседи указали полиции номер квартиры хозяина авто, полицейский долго названивал в домофон, потом проник в парадную и вернулся с заспанным мужчиной среднего возраста. Тот открыл капот, и минут 10 спасатели доставали котейку», — рассказывает Кирилл.
Спасённого забрали выхаживать девушки, которые следили за освобождением котёнка.