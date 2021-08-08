По подозрению в убийстве инвалида в Башкирии задержан местный депутат. Он спал пьяным недалеко от жертвы

Следователи возбудили уголовное дело по факту избиения до смерти 38-летнего мужчины в башкирском городе Мелеузе. Об этом 8 августа сообщает «Интерфакс».
Местные СМИ и паблики уточняют, что погибший был инвалидом и изготавливал сувениры из натуральной кожи и дерева. По предварительной информации, депутат городского совета Мелеузы заказал у мужчины сувенир к свадьбе. Мотивы преступления пока неизвестны, сообщается, что у погибшего сломан позвоночник в нескольких местах и проломлен череп. Подозреваемого в убийстве якобы нашли спящим пьяным рядом с жертвой.
«Органами СК России по республике возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ. В настоящее время с подозреваемым проведены первоначальные следственные действия и предъявлено обвинение судом по ходатайству следователя, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в Следственном комитете по региону.
Источник «Интерфакса» в правоохранительных органах подтвердил, что подозреваемым является депутат горсовета Мелеузы от КПРФ.