В Петербурге проведут конкурс на обслуживание 42 кладбищ. Участники рынка называли прошлый написанным под конкретные компании

Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга проведёт конкурс на выполнение работ и услуг по содержанию и эксплуатации, а также оказание ритуальных и иных услуг, связанных с погребением на 42 кладбищах. Распоряжение о проведении конкурса опубликовано на сайте правительства города 6 августа.

Согласно тексту опубликованного проекта, конкурс необходимо провести до 30 декабря 2021 года. В числе кладбищ, на обслуживание которых разыграют конкурс, — одни из самых крупных городских погостов, в том числе Южное, Волковское, Северное, Богословское и Серафимовское кладбища.