В Петербурге проведут конкурс на обслуживание 42 кладбищ. Участники рынка называли прошлый написанным под конкретные компании

Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга проведёт конкурс на выполнение работ и услуг по содержанию и эксплуатации, а также оказание ритуальных и иных услуг, связанных с погребением на 42 кладбищах. Распоряжение о проведении конкурса опубликовано на сайте правительства города 6 августа.
Согласно тексту опубликованного проекта, конкурс необходимо провести до 30 декабря 2021 года. В числе кладбищ, на обслуживание которых разыграют конкурс, — одни из самых крупных городских погостов, в том числе Южное, Волковское, Северное, Богословское и Серафимовское кладбища.
Аналогичный конкурс на обслуживание других 43 городских кладбищ провели в декабре 2020 года. По итогам конкурса компании, имевшие контракты на обслуживание кладбищ, сохранили свои позиции.
На конкурс жаловались участники рынка в управление федеральной антимонопольной службы, ссылаясь на то, что техническое задание ограничивает число потенциальных участников. В том числе ритуальщики отмечали, что одним из требований конкурса было наличие опыта в сфере эксплуатации кладбищ. В антимонопольной службе отклонили жалобу.
«Фонтанка» задала вопрос заместителю комитета Александру Ситову, который возглавит конкурсную комиссию, планируется ли сохранить при проведении нового конкурса такое же техническое задание. Однако на вопрос он не ответил.