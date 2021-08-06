Семь причин для отказа: кому не выплатят 10 тысяч рублей на школьника

На днях в России стартовали выплаты единовременного пособия на школьников — по 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от 6 до 18 лет. Деньги должны были начать платить только в середине августа, но на совещании 28 июля Владимир Путин поручил ответственным органам ускориться. В результате многие родители уже получили деньги на карточки, но выплата пришла не всем желающим — некоторым родителям могут официально отказать в пособии. Разбираемся, в каких случаях могут не выплатить деньги.
Если 6 лет ребенку исполнится в сентябре
Выплата полагается всем школьникам, в том числе и тем, кто по заявлению родителей пошел в школу в шесть лет. До этого возраста в школы не принимают, а пособие учредили специально для того, чтобы помочь родителям купить всё необходимое к учебному году. Сначала, кстати, хотели назначать выплату семьям с детьми, которым шесть лет исполнилось до марта, но потом передумали и продлили срок до сентября.
Если родители не имеют гражданства РФ
Согласно указу президента, выплата назначается только гражданам Российской Федерации. Если семья живет на территории России, но гражданства не имеет — в пособии откажут. Если гражданство есть только у одного из родителей — он может оформить выплату на себя.
Если семья живет за границей
В том же президентском указе отдельно прописано, что деньги предназначаются семьям, проживающим на территории Российской Федерации. Даже если родители имеют гражданство РФ, но живут в другой стране — пособие им не положено.
Если вы указали в заявлении чужой банковский счет
По разным причинам люди могут пользоваться счетами и картами, которые по документам оформлены, например, на супругов или родственников, однако с пособием это не сработает — в заявлении должен быть указан именно счет заявителя. Если мама свой счет указать не может, заявление может подать отец, и наоборот — пособие может получить любой из родителей или опекунов ребенка. Если вы не хотите указывать свой счет, потому что имеете задолженность перед банком, то можете не беспокоиться — в Пенсионном фонде уверяют, что банк не может забрать эти деньги в счет погашения долгов.
Если выплату получил другой родитель
Согласно указу президента и постановлению правительства, деньги может получить любой из родителей, опекунов или попечителей ребенка. Это правило распространяется и на тех, кто с ребенком не проживает. Из-за этого в прошлом году некоторые семьи не смогли получить деньги — пособия оформляли родители, которые хоть прав и не лишены, но не проживают с ребенком и не принимают участия в его воспитании. В ПФР тогда объяснили, что выплату назначают тому, кто первый подаст заявление.
Если лишили родительских прав
Постановление правительства отдельным пунктом подчеркивает, что родителям, которые ограничены в родительских правах или лишены их, в этом пособии отказывают. Но только на тех детей, в отношении которых было ограничение или лишение. На остальных детей пособие выплатят.
Если ошиблись в заявлении
В заявлении указывают паспортные данные, СНИЛС и данные банковского счета заявителя, а также данные ребенка: Ф.И.О, СНИЛС, дату рождения, реквизиты актовой записи. Всю информацию ПФР перепроверит, если где-то ошиблись — в выплате откажут. Но после получения отказа можно будет повторить попытку, будучи внимательней.
Что еще нужно знать об этой выплате?
Это пособие — разовая акция, да еще и с ограниченным сроком действия: деньги будут платить до 31 декабря 2021 года. При этом подать заявление можно до 1 ноября 2021 года. Деньги можно получить только на карту — выплата наличных не предусмотрена. Зато необязательно, чтобы это была карта «МИР» — можно указать любую.