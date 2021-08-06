Семь причин для отказа: кому не выплатят 10 тысяч рублей на школьника

По разным причинам люди могут пользоваться счетами и картами, которые по документам оформлены, например, на супругов или родственников, однако с пособием это не сработает — в заявлении должен быть указан именно счет заявителя. Если мама свой счет указать не может, заявление может подать отец, и наоборот — пособие может получить любой из родителей или опекунов ребенка. Если вы не хотите указывать свой счет, потому что имеете задолженность перед банком, то можете не беспокоиться — в Пенсионном фонде уверяют, что банк не может забрать эти деньги в счет погашения долгов.