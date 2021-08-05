Ажиотаж у прививочного пункта зафиксировала читательница «Фонтанки» 5 августа. На снимке ожидают прививки не менее 30 человек.

Первый шатёр для вакцинации в Петербурге появился в парке 300-летия 27 июля. Быстровозводимая конструкция благодаря неожиданным решениям подрядчика рождалась больше двух недель. Её пропускная способность заявлялась как 50 человек в день. Но при возможности и до сотни.



Каким мог бы быть шатёр для вакцинации в Петербурге, если бы в Смольном опирались на опыт других стран, — смотрите в нашем материале.

