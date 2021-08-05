FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+19°C/Завтра: +20
72.79р86.41р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуТОКИО-2020Образ жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
14
Печать

В Петербурге штурмуют первый шатёр для вакцинации

Внушительная очередь выстроилась в первый шатёр для вакцинации в парке 300-летия в Петербурге. Горожане хотят получить уколы без очереди.

Ажиотаж у прививочного пункта зафиксировала читательница «Фонтанки» 5 августа. На снимке ожидают прививки не менее 30 человек.

Фото: Елизавета Константинова
ПоделитьсяПоделиться

Первый шатёр для вакцинации в Петербурге появился в парке 300-летия 27 июля. Быстровозводимая конструкция благодаря неожиданным решениям подрядчика рождалась больше двух недель. Её пропускная способность заявлялась как 50 человек в день. Но при возможности и до сотни.

Каким мог бы быть шатёр для вакцинации в Петербурге, если бы в Смольном опирались на опыт других стран, — смотрите в нашем материале.

Фото: Елизавета Константинова

По теме (7)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (14)

266133100
Когда же эти 86% наконец-то уколятся...
yar_5e4cc335310b6
Интересно, что там будут делать, если что то пойдёт не так?
Все ж в медицинском учреждении делать прививку разумнее. А не "на пеньке".
sakorol
в поликлинике надежнее
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний