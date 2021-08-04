В Петербурге появится Академия джаза и поп-музыки, ее возглавит Бутман

Перспективы создания нового структурного подразделения музыкант обсудил с руководством города в Москве, — рассказали 4 августа в пресс-службе губернатора. Александр Беглов идею поддержал. Он отметил, что в Петербурге «особое отношение к джазу», а горожане посещают Филармонию джазовой музыки.

На базе училища имени М. П. Мусоргского откроется Академия джаза и популярной музыки под руководством саксофониста Игоря Бутмана. Планируется, что учеба будет проходить в новом корпусе училища на Боровой улице и начнётся в 2023 году после завершения там ремонта.

Сам Бутман с 2001 года руководит фестивалем «Триумф джаза»: тематические концерты проходят в Петербурге и других городах. Участниками проекта в разные годы были известный американский пианист и композитор Билл Эванс, трубач Рэнди Бреккер, канадский певец Джино Ваннелли.



Комитет по культуре правительства Петербурга и музыкальное училище имени М. П. Мусоргского , где и раньше работало эстрадное отделение, приняли решение расширить образовательные программы для студентов. Разработан проект государственного задания по дополнительным общеобразовательным программам эстрадно-джазового направления.



В марте 2021 года Беглов рассказал о своей дружбе с Бутманом. Музыкант к училищу имени М. П. Мусоргского имеет прямое отношение: он его выпускник.



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