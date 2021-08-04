В Петербурге появится Академия джаза и поп-музыки, ее возглавит Бутман

На базе училища имени
Перспективы создания нового структурного подразделения музыкант обсудил с руководством города в Москве, — рассказали 4 августа в пресс-службе губернатора. Александр Беглов идею поддержал. Он отметил, что в Петербурге «особое отношение к джазу», а горожане посещают Филармонию джазовой музыки.
Сам Бутман с 2001 года руководит фестивалем «Триумф джаза»: тематические концерты проходят в Петербурге и других городах. Участниками проекта в разные годы были известный американский пианист и композитор Билл Эванс, трубач Рэнди Бреккер, канадский певец Джино Ваннелли.
Комитет по культуре правительства Петербурга и музыкальное училище имени
В марте 2021 года Беглов рассказал о своей дружбе с Бутманом. Музыкант к училищу имени
Губернатор Петербурга провел сегодня встречи в Москве в Министерствах транспорта и финансов, c главой РЖД.